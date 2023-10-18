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Dünya

Güney Kore'de Kuzey Kore propagandası yapan sosyal medya hesaplarına erişim kısıtlaması

Güney Kore'de, Kuzey Kore propagandası yaptığı gerekçesiyle X sosyal medya platformundaki iki hesaba erişim kısıtlaması getirildi.

Aleyna Çil  | 18.10.2023 - Güncelleme : 18.10.2023
Güney Kore'de Kuzey Kore propagandası yapan sosyal medya hesaplarına erişim kısıtlaması

Ankara

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore'nin erişim kısıtlaması getirdiği hesaplardan, Kuzey Koreli çocuklar ve genç kadınların ülkelerindeki günlük hayata dair içerikler paylaşılıyordu.

X sosyal medya hesaplarının kullanımı, Pyongyang'ın geleneksel propaganda yöntemlerini değiştirerek küresel çapta daha geniş bir kitleye hitap etme çabası olarak yorumlanıyor.

Söz konusu hesaplara Güney Kore'den ulaşılmaya çalışıldığında "yasal talep nedeniyle Güney Kore'de kısıtlama getirilmiştir" ibaresi çıkıyor.

Güney Kore, haziranda da benzer nedenlerle bir YouTube hesabına ülke içinden erişimi kısıtlamıştı.

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