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Dünya

Güney Kore'de görevinden azledilen eski Devlet Başkanı Yoon'un evine "şaman soruşturması baskını"

Güney Kore'de savcılık, sıkıyönetim ilanı sonrası devlet başkanlığı görevinden azledilen Yoon Suk Yeol'un evine, Yoon'un eşine lüks hediyeleri ulaştırmakla suçlanan bir şaman hakkında açılan soruşturma kapsamında baskın düzenledi.

İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu  | 30.04.2025 - Güncelleme : 30.04.2025
Güney Kore'de görevinden azledilen eski Devlet Başkanı Yoon'un evine "şaman soruşturması baskını"

İstanbul

Yonhap'ın haberine göre, Seul Güney Bölgesi Savcılık Ofisi, "Geon Jin" olarak bilinen şaman Jeon Seong-bae'yle ilgili şüphelere ilişkin olası kanıtları güvence altına almak için savcı ve müfettişleri, Yoon'un başkent Seul'ün güneyindeki Seocho-dong bölgesinde yer alan evine gönderdi.

Savcıların, Yoon'un 2022'de devlet başkanı seçilmesinin ardından ismi verilmeyen bir üst düzey Birleşme Kilisesi yetkilisinin, eşi Kim Keon Hee'ye hediye verilmesi amacıyla söz konusu şamana elmas kolye ve pahalı bir çanta teslim ettiği iddialarını soruşturduğu bildirildi.

Yoon ve Kim, daha önce de şamanlarla bağlantıları olduğu iddiasıyla eleştirilmişti.

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İkili, 2022'de devlet başkanlığı ofisinin yerini şaman inançlarına göre değiştirmek ve "şaman şifacıların" tavsiyesi üzerine başka bir yerde yaşamaya karar vermekle suçlanmış, Yoon iddiaları reddetmişti.

Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve azil süreci

Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak meclisin oylamasıyla bu kararın kaldırılması ve Bakanlar Kurulunun onayıyla geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara dek geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Anayasa Mahkemesi, yargılamanın ardından 4 Nisan'da verdiği kararda Ulusal Meclisin azil istemini kabul ederek Yoon'un sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınmasını onaylamıştı.

Yoon'un azledilmesinin ardından yeni devlet başkanını belirleyecek seçimlerin 3 Haziran'da yapılacağı bildirilmişti.

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