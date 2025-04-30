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Dünya

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Artık sonuna kadar devletimize sarılmak durumundayız

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ülkesindeki çoğunluğun Kıbrıs'ta iki ayrı devlet istediğini belirterek, "Artık sonuna kadar devletimize sarılmak durumundayız." dedi.

Mehmet Kemal Firik  | 30.04.2025 - Güncelleme : 30.04.2025
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Artık sonuna kadar devletimize sarılmak durumundayız Fotoğraf: Ali Ruhluel/AA

Lefkoşa

Tatar, hafta sonu açılışı planlanan KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'ndeki incelemelerinin ardından, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki (GKRY) Kıbrıs Üniversitesi Saha Araştırma Merkezince yapılan ankete göre, KKTC'de iki devletli çözüme inananların oranının yüzde 65,8 olduğunu, katılımcıların sadece yüzde 19,7'sinin buna karşı çıktığını belirten Tatar, "Bundan 4,5 yıl önce başlattığımız egemen eşit ve eşit uluslararası statü temelli siyasetimiz başarıya ulaşmıştır. GKRY'de yapılan anket bunun göstergesidir. İki devletli çözüme karşı çıkanların KKTC'deki oranı artık yüzde 20'nin altındadır." diye konuştu.

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Tatar, 1963'ten bugüne KKTC'nin devletleşme sürecine de değinerek, bugün artık Kıbrıs Türklerinin kendi egemen devletlerinin bayrağı altında özgürce yaşadığını söyledi.

1960'ta kurulan "Kıbrıs Cumhuriyeti"nin asli unsuru olduklarını ve egemenliklerinden asla taviz vermeyeceklerini dile getiren Tatar, şunları kaydetti:

"Artık biz sonuna kadar devletimize sarılmak durumundayız. 1963'ten 1974'e kadar Kıbrıs Türkü'nün devletleşme sürecini kademe kademe görebiliriz. Görüyoruz ki halkımız, kendi devletine sarılmıştır. İçeride sıkıntılar olabilir fakat halkımız, ambargoları ve izolasyonları bir kenara bırakarak bütün dünyaya özgürlüğüne ve egemenliğine ne kadar önem verdiğini göstermiştir. GKRY'de yapılan anket sonucunda KKTC halkı, herkese 'Benim devletimi dikkate al.' mesajı vermiştir."

Tatar, Kıbrıs Türkünün egemenliğini mücadeleyle kazandığını ve 60 yıldan beri kendi kurumlarını oluşturduğunu belirtti.

Çözüm sürecine de değinen Tatar, Annan Planı referandumu ile Crans Montana görüşmelerinde "çözüm istemeyen tarafın" açıkça GKRY olduğunun görüldüğünü vurguladı.

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