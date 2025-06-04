Güney Kore'de ana muhalefetteki Lee Jae-myung, devlet başkanı seçildi
Güney Kore'de ana muhalefetteki Demokratik Partinin (DP) adayı Lee Jae-myung, devlet başkanı seçildi.
Pekin
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