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Dünya

Güney Kore'de ana muhalefetteki Lee Jae-myung, devlet başkanı seçildi

Güney Kore'de ana muhalefetteki Demokratik Partinin (DP) adayı Lee Jae-myung, devlet başkanı seçildi.

Emre Aytekin  | 04.06.2025 - Güncelleme : 04.06.2025
Güney Kore'de ana muhalefetteki Lee Jae-myung, devlet başkanı seçildi

Pekin

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