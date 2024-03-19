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Dünya

Güney Kore'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi

Mehmet Şah Yılmaz  | 19.03.2024 - Güncelleme : 19.03.2024
Güney Kore'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi

Ankara

Kore Savaşı'nda yaşamını yitiren Birleşmiş Milletler (BM) Çokuluslu Gücü askerlerinin naaşlarının defnedildiği Busan'daki BM Anıtsal Mezarlığı'nda Türkiye'nin savaşta kaybettiği şehitlerden 462'sinin kabrinin yer aldığı bölümde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Törene, Türkiye'nin Seul Büyükelçisi Murat Tamer, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Güney Kore temsilcisi Taha Yasin Saran, BM Anıt Mezar Muhafızı Büyükelçi Hur Kang-il ve birçok Türk vatandaşı katıldı.

Türkiye'nin Seul Büyükelçiliği tarafından Instagram sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, Kore Savaşı'nda destan yazan 462 kahraman Mehmetçiği ebedi istirahatgahları Busan'daki BM Şehitliği'nde Türk vatandaşlarıyla birlikte saygı ve rahmetle andıklarını belirterek, "Mübarek ramazan ayına tesadüf etmesi, bu yılki törenimize derin bir anlam kattı." ifadesi kullanıldı.

462 Türk şehidinin kabri bulunuyor

1950-1953'te yaşanan Kore Savaşı'nda hayatını kaybeden BM Çokuluslu Gücü personelinin naaşlarının gömüldüğü, Güney Kore'nin güneydoğusunda yer alan liman kenti Busan'da, BM Anıtsal Mezarlığı'ndaki 133 bin metrekarelik alanda ABD, İngiltere, Türkiye, Avustralya, Kanada, Fransa, Hollanda, Norveç gibi birçok ülkeden askerlerin kabirleri bulunuyor.

BM'nin çağrısıyla Kore Savaşı'na en çok asker gönderen ülkelerden Türkiye'nin savaşta kaybettiği bine yakın askerden 462'sinin naaşı bu anıt mezarlıkta bulunuyor.

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