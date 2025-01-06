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Dünya

Güney Kore Yolsuzluk Soruşturma Ofisi, Yoon'un tutuklama kararının uygulanmasını istedi

Güney Kore Yolsuzluk Soruşturma Ofisi (CIO), Devlet Başkanlığı görevinden geçici uzaklaştırılan Yoon Suk Yeol hakkında çıkarılan tutuklama kararının uygulanmasını talep etti.

Ecem Şahinli Ögüç  | 06.01.2025 - Güncelleme : 06.01.2025
Güney Kore Yolsuzluk Soruşturma Ofisi, Yoon'un tutuklama kararının uygulanmasını istedi

Ankara

Yonhap'ın haberine göre CIO, Yoon için çıkarılan tutuklama kararının süresinin dolmasına bir gün kala polise resmi yazı gönderdi.

Yazıda, "ayaklanma" ve "görevi kötüye kullanma" şüphesiyle yürütülen soruşturma kapsamında Yoon için çıkarılan tutuklama kararının uygulanmasına yönelik sürenin son gününde polisten işbirliği talep edildi.

Yoon için tutuklama kararı çıkarılmıştı

Yetkililer, Yoon'un 18, 25 ve 29 Aralık 2024'de üç kez ifadeye çağırıldığını ancak Devlet Başkanı'nın çağrılara karşılık vermediğini belirterek Yoon'un tutuklanmasını talep etmişti.

Mahkeme, Yoon için tutuklama emri vermiş ve ayrıca soruşturmacıların devlet başkanlığı konutunda arama yapma talebini de onaylamıştı.

Yoon'un avukatlarından Yun Gap-geun, CIO'nun "ayaklanma" şüphesiyle soruşturma yürütmeye yetkili olmadığını savunarak, talebe karşılık yasal girişimlerde bulunacaklarını bildirmişti.

Mahkeme, dün Yoon hakkındaki tutuklanma ve devlet başkanlığı konutunun aranması kararlarının durdurulması talebini reddetmişti.

Güney Kore'de sıkıyönetim ilanı

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024 gecesi televizyonda yaptığı konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak parlamentonun yaptığı oylamada bu kararı kaldırması ve Bakanlar Kurulunda onaylanmasıyla geri adım atmıştı.

Meclis tarafından azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara dek görevden geçici uzaklaştırılmış, yerine Başbakan Han Duck-soo vekaleten getirilmişti.

Muhalefetin girişimiyle Ulusal Meclis'te 27 Aralık 2024'te yapılan oylamada devlet başkanlığına vekalet eden Başbakan Han için de azil kararı verilmişti. Han'ın yerine devlet başkanlığının vekaletini Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Choi Sang-mok üstlenmişti.

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