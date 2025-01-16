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Dünya

Güney Kore ve NATO, Kuzey Kore ile Rusya'nın askeri işbirliğini durdurma çağrısı yaptı

Güney Kore ve NATO, Kuzey Kore ile Rusya arasındaki askeri işbirliğinin derhal durdurulması çağrısında bulundu.

Ahmet Furkan Mercan  | 16.01.2025 - Güncelleme : 16.01.2025
Güney Kore ve NATO, Kuzey Kore ile Rusya'nın askeri işbirliğini durdurma çağrısı yaptı

Ankara

Güney Kore Savunma Bakan Yardımcısı Cho Chang-rae, başkent Seul'de, NATO Siyasi İşler ve Güvenlik Politikasından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Boris Ruge ile görüştü.

Seul merkezli Yonhap ajansının haberine göre görüşmede, Kore yarımadasındaki güvenlik durumunu ele alan ikili, Kuzey Kore ile Rusya'nın "yasa dışı askeri işbirliğine" yönelik endişeleri masaya yatırdı.

Bu işbirliğinin derhal durdurulması çağrısını yapan ikili, Güney Kore ile NATO arasındaki güvenlik ve savunma işbirliğinin önemini vurguladı.

Moskova ve Pyongyang ilişkileri

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova ile Pyongyang arasında Haziran 2024'te imzalanan kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasının, Aralık 2024'te yürürlüğe girdiğini duyurmuştu.

Bu anlaşmanın, taraflarından birine saldırı halinde karşılıklı askeri yardımlaşmayı öngördüğü, Kuzey Doğu Asya ve Asya Pasifik bölgelerinde bölünmez güvenlik sistemi ile çok kutuplu dünya düzeninin inşasına katkıda bulunacağı belirtilmişti.

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