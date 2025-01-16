Dolar
35.46
Euro
36.61
Altın
2,707.45
ETH/USDT
3,332.70
BTC/USDT
99,159.00
BIST 100
9,761.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Güney Kore ve ABD'den "Kuzey Kore tehdidine" karşı ortak tatbikat

Güney Kore ve ABD, Kuzey Kore'nin bölgedeki "gerilimi tırmandırmaya" yönelik faaliyetlerini caydırmayı amaçlayan ortak bir karşı ateş tatbikatı düzenledi.

Elif Gültekin Karahacıoğlu, Zeynep Katre Oran  | 16.01.2025 - Güncelleme : 16.01.2025
Güney Kore ve ABD'den "Kuzey Kore tehdidine" karşı ortak tatbikat

Ankara

Yonhap haber ajansının Güney Kore Kara Operasyonları Komutanlığından yapılan açıklamaya dayandırdığı haberine göre, Güney Kore ile ABD, başkent Seul yakınlarında 14 Ocak'ta başlayan ve üç gün sürmesi planlanan bir askeri tatbikata devam ediyor.

Seul çevresini hedef alan Kuzey Kore'nin "topçu tehdidini" caydırmayı amaçlayan tatbikata, yaklaşık 250 Güney Koreli ve ABD'li asker katıldı.

Askerlerin gözetleme ve ağır silahları entegre bir şekilde kullanmaya yönelik eğitimler de aldığı tatbikatta, "Kuzey Kore'nin savaşa yol açabilecek füze tehditlerini" konu alan simülasyonlar üzerinde ortak çalışma yürütüldü.

ABD ile Güney Kore arasındaki ilk müşterek karşı ateş tatbikatı 1994 yılında yapılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: 2024 yılında 54,7 milyar lira evde bakım yardımı ödemesi gerçekleştirdik
İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 30'a çıktı
İzmir'de maaşları eksik yatan Konak Belediyesi çalışanları "uyarı eylemi" yaptı
1 Ocak 2024'ten bugüne kadar 3 bin 226 terörist etkisiz hale getirildi
Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın yeniden yargılanmasına başlandı

Benzer haberler

Los Angeles'taki orman yangınlarıyla mücadele Santa Ana rüzgarları nedeniyle zorlaşabilir

Los Angeles'taki orman yangınlarıyla mücadele Santa Ana rüzgarları nedeniyle zorlaşabilir

ABD'nin "terör listesinden çıkarma" kararı aldığı Küba'da tutuklular salıveriliyor

Kanada, Trump'ın gümrük vergisi planına karşı "her seçeneğin masada" olduğunu bildirdi

Güney Kore ve ABD'den "Kuzey Kore tehdidine" karşı ortak tatbikat

Güney Kore ve ABD'den "Kuzey Kore tehdidine" karşı ortak tatbikat
ABD'de enflasyonda umut verici işaretler olsa da belirsizlikler yakında faiz indirimi ihtimalini gölgeliyor

ABD'de enflasyonda umut verici işaretler olsa da belirsizlikler yakında faiz indirimi ihtimalini gölgeliyor
ABD Başkan Yardımcısı Harris: (Gazze için ateşkes anlaşması) İki devletli çözümün temelini oluşturabilir

ABD Başkan Yardımcısı Harris: (Gazze için ateşkes anlaşması) İki devletli çözümün temelini oluşturabilir
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet