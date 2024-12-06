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Dünya

Güney Kore Savunma Bakan Vekili Kim, yeni sıkıyönetim olursa buna uyulmayacağını açıkladı

Güney Kore Savunma Bakan Vekili Kim Seon-ho, ülkede yeni bir sıkıyönetim ilan edileceği iddialarını reddederek, böyle bir şeyin olması durumunda buna uyulmayacağını belirtti.

Ayşe İrem Tiryaki  | 06.12.2024 - Güncelleme : 06.12.2024
Güney Kore Savunma Bakan Vekili Kim, yeni sıkıyönetim olursa buna uyulmayacağını açıkladı Fotoğraf: Daniel Ceng/AA

Ankara

Yonhap'ın haberine göre, Kim, ülkede "yeni bir sıkıyönetim" ilan edileceği iddialarına yönelik basın açıklaması yaptı.

Bu iddiaların doğru olmadığını belirten Kim, "Bir sıkıyönetim olursa bile, Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı bunu asla kabul etmeyecektir." ifadesini kullandı.

Özel Harp Komutanı Kwak emirlere uymamış

Ordu Özel Harp Komutanı Kwak Jong-keun ise muhalefet partililerle görüşerek, sıkıyönetim ilan edilen gün yaşananları anlattı.

Sıkıyönetimin ilan edildiği 3 Aralık'ta eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun tarafından, Ulusal Meclis binasındaki milletvekillerini dışarı çıkarmasının emredildiğini söyleyen Kwak, "Emre itaatsizlik olacağını bildiğim halde bu görevi yerine getirmedim. Çünkü bana göre bu yasa dışı bir eylemdi." diye konuştu.

Güney Kore'de sıkıyönetim ilanı

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık gecesi televizyonda yaptığı konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karışması" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak parlamentonun yaptığı oylamada kararı kaldırması ve ardından bunun Bakanlar Kurulunda onaylanmasıyla geri adım atmıştı.

Yoon, muhalefeti "hükümetin işlevini yerine getirmesini engellemekle" suçlayarak, sıkıyönetimin "Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçladığını" savunmuştu.

Sıkıyönetim ilanının ardından Savunma Bakanlığı, ordudaki komutanlara toplantı talimatı verip teyakkuzda olunması çağrısı yapmıştı. Öte yandan "sıkıyönetim birlikleri" olarak görevlendirilen askerlerin Ulusal Meclise girdiği bildirilmişti.

Ulusal Mecliste yapılan acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına ilişkin verilen önerge, 190 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti. Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi, sıkıyönetimin, yapılan oylamanın ardından "hükümsüz" hale geldiğini açıklamıştı.

Bunun üzerine Bakanlar Kurulunu toplayan Yoon, kabinenin onayının ardından sıkıyönetimi sona erdirdiğini duyurmuştu.

Yoon, sıkıyönetim ilan etmesini kendisine öneren Savunma Bakanı Kim Yong-hyun'un istifasını ise 5 Aralık'ta kabul etmişti.

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