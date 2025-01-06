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Dünya

Güney Kore: Kuzey Kore, Doğu Denizi'ne doğru hipersonik olduğu değerlendirilen füze fırlattı

Güney Kore, Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönünde hipersonik olduğu değerlendirilen füze fırlattığını bildirdi.

Dilara Karataş  | 06.01.2025 - Güncelleme : 06.01.2025
Güney Kore: Kuzey Kore, Doğu Denizi'ne doğru hipersonik olduğu değerlendirilen füze fırlattı Fotoğraf: Daniel Ceng/AA

Ankara

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından (JCS), Kuzey'in bu yıl fırlattığı ilk füzeye ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Pyongyang'dan yerel saatle 12.00 sularında fırlatılan füzenin yaklaşık 1100 kilometre uçtuktan sonra suya düştüğü ifade edildi.

Füzenin Doğu Denizi'ne doğru ateşlendiği ve hipersonik olduğunun değerlendirildiği ifade edilen açıklamada, Güney Kore'nin teyakkuzda olduğu belirtildi.

Güney Kore, Kuzey Kore'nin en son 5 Kasım 2024'te Japon Denizi'ne (Doğu Denizi) doğru birden fazla kısa menzilli balistik füze fırlattığını bildirmişti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 2024'te katı yakıtla çalışan yeni orta menzilli hipersonik füzenin test atışını yerinde denetlemişti.​​​

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