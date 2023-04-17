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Dünya

Güney Kore, Japonya ve ABD, Kuzey Kore'nin tehditlerine karşı ortak savunma tatbikatı yaptı

Güney Kore, Japonya ve ABD, Kuzey Kore'nin artan füze tehditlerine karşı ortak savunma tatbikatı gerçekleştirdi.

Dilara Karataş  | 17.04.2023 - Güncelleme : 17.04.2023
Güney Kore, Japonya ve ABD, Kuzey Kore'nin tehditlerine karşı ortak savunma tatbikatı yaptı

Seul

Kuzey Kore'nin devam eden füze tehditlerine karşı ülkeler, tek günlük üçlü ortak deniz savunma tatbikatı yaptı.

Güney Kore Donanması'nın açıklamasında, ortak deniz tatbikatlarının ülkenin doğu kıyısı açıklarındaki uluslararası sularda ve Kuzey Kore'nin balistik füzelerini tespit etme, izleme ve bilgi paylaşma alanlarında uzmanlaşmak amacıyla gerçekleştirildiği bildirildi.

Donanma Sözcüsü Jang Do-young, "Ortak tatbikatların amacı, balistik füzelere karşı müdahale kapasitemizi geliştirmek ve Kuzey Kore'nin nükleer füze tehditleri artarken ortak operasyon düzenleme kabiliyetimizi güçlendirmek." ifadelerini kullandı.

Güney Kore Savunma Bakanlığı, ayrıca ABD ile 5 gün sürecek hava tatbikatlarının, ortak operasyonel kapasiteyi güçlendirmek ve Kuzey'in tehditlerine karşı ortak tutumu korumak amacıyla başlatıldığını kaydetti.

Tatbikata 100 hava aracının katılacağı ifade edildi.

- Üç ülke, Kuzey Kore'ye karşı düzenli ortak savunma tatbikatları yapacak

Kuzey Kore, 13 Nisan'da Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne fırlattığı kıtalar arası balistik füzenin (ICBM), yeni tip katı yakıtlı "Hwasong-18" kıtalar arası balistik füze olduğunu açıklamıştı.

Katı yakıtla çalışan kıtalar arası balistik füzenin, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un orduya kazandırmak istediği stratejik füze sistemi olduğu biliniyor.

Pyongyang yönetimi, 2022'nin başından bu yana yaklaşık 100 füze denemesi yaptı.

Güney Kore, ABD ve Japonya, 14 Nisan'da Kuzey'e karşı düzenli olarak füze savunma ve denizaltı savar tatbikatları gerçekleştirme konusunda anlaşmıştı.

Ülkelerin Üçlü Savunma Görüşmelerinin (DTT) oturumunda anlaşmaya vardıkları bildirilmişti.

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