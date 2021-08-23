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Dünya

Güney Kore: ABD, ülkemizdeki askeri üslerine Afganistan'dan tahliye edilenleri yerleştirmek istiyor

Güney Kore, ABD'nin, bu ülkedeki askeri üslerini, Afganistan'dan tahliye edilenleri yerleştirmek için kullanmak istediğini bildirdi.

Şeyma Uzundere   | 23.08.2021
Güney Kore: ABD, ülkemizdeki askeri üslerine Afganistan'dan tahliye edilenleri yerleştirmek istiyor

Ankara

Yonhap ajansının haberine göre, Dışişleri Bakanı Chung Eui-yong, Dışişleri ve Birleşme Komitesinin parlamentodaki oturumunda konuştu.

ABD'nin, Afganistan'dan tahliye ettiği Afgan vatandaşlarını Güney Kore'deki üslerine yerleştirmek istediğini doğrulayan Chung, ülkedeki askeri üslerin mülteci kampı olarak kullanılmasının hükümetin onayını gerektirdiğini vurguladı.

Chung, hükümetin, Güney Kore ile iş birliği yapan Afgan vatandaşlarına sığınma sağlamak için çalışmalar yürüttüğünü belirterek, "Sürece katılan veya destek veren çok sayıda Afgan var. Hükümet, bu yüzden onları ülkemize güvenli şekilde getirme seçeneği üzerinde çeşitli yollar düşünüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Wall Street Journal, hafta sonu sayısında, ABD'nin, tahliye ettiği Afganları denizaşırı ülkelerdeki üslerine yerleştireceğini iddia etmişti.

Taliban'ın kontrolü sağlamasının ardından çok sayıda hükümet, Afganistan'daki vatandaşlarını tahliye etmeye başladı.

Taliban'ın ülkeye hakim olma süreci

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

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