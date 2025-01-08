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Dünya

Güney Kıbrıs'ta muhalefet partisi AKEL, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un ziyaretini protesto edecek

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki (GKRY) ana muhalefet konumundaki Emekçi Halkın İlerici Partisi (AKEL), İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un yarın Ada'ya yapacağı ziyareti "provokatif" olarak nitelendirerek protesto çağrısı yaptı.

Mehmet Kemal Firik  | 08.01.2025 - Güncelleme : 08.01.2025
Güney Kıbrıs'ta muhalefet partisi AKEL, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un ziyaretini protesto edecek

Lefkoşa

AKEL'den yapılan yazılı açıklamada, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un GKRY'ye yarın yapacağı ziyaret nedeniyle Kıbrıs Barış Konseyi'nin Larnaka ve Lefkoşa'da düzenleyeceği iki ayrı protestonun parti olarak destekleneceği belirtilerek, "Filistin'de ve Orta Doğu'da soykırımın ve toplu barbarlıkların devam ettiği bir dönemde, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un ziyareti provokatif bir harekettir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Rum Lider Nikos Hristodulidis de uyarılarak, konuğu Herzog'un Filistin halkını yok etmeye çalışan, komşu devletleri işgal etmeye yönelik saldırılarını sürdüren, her türlü hukuk ve ahlak kavramını ayaklar altına alan ve Birleşmiş Milletler kurumlarına saldıran bir savaş makinesinin lideri olduğuna dikkat çekildi.

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