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Dünya

Güney Kıbrıs, Almanya tarafından aranan PKK üyesini iade etme kararı aldı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Almanya tarafından "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla tutuklama emri çıkarılan zanlının, şartlı olarak iadesine karar verdi.

Mehmet Kemal Firik  | 19.04.2023 - Güncelleme : 19.04.2023
Güney Kıbrıs, Almanya tarafından aranan PKK üyesini iade etme kararı aldı

Lefkoşa

Rum basınında çıkan haberlere göre, Larnaka İlçe Mahkemesi, Almanya'nın hakkında çıkardığı "Avrupa Tutuklama Emri" kapsamında 15 Mart'tan beri tutuklu bulunan ve PKK üyesi olduğu belirtilen 49 yaşındaki Kenan Ayas'ın şartlı iadesini kararlaştırdı.

Mahkeme, Ayas'ın iadesini, Türkiye'ye verilmeme ve Almanya'da yapılan yargılama sonucunda bir ceza veya kısıtlama alırsa bunu Güney Kıbrıs'ta çekme şartına bağladı.

İadesine karar verilen Kenan Ayas'ın, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Alman yetkililere en kısa zamanda teslim edileceği bildirildi.

Almanya'nın "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla aradığı Kenan Ayas, 15 Mart'ta Larnaka Havalimanı'ndan GKRY'yi terk ederken gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Ayas, 4 yıldan fazla bir süredir GKRY'de sığınmacı olarak bulunuyordu.

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