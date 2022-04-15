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Dünya

Güney Afrika'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 395'e çıktı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin doğusundaki KwaZulu-Natal eyaletinde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 395'e yükseldiği bildirildi.

Murat Özgür Güvendik   | 15.04.2022
Güney Afrika'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 395'e çıktı Fotoğraf: Gökhan Balcı/AA

Johannesburg

Hafta başından bu yana ülkenin en büyük kentlerinden Durban ve çevresinde, metrekareye düşen yağış miktarı 300 milimetreyi aşarken aşırı yağışlar sel ve toprak kaymalarına neden oldu.

KwaZulu-Natal Kooperatif Yönetim ve Geleneksel İşler Yürütme Konseyi Üyesi Sipho Hlomuka yaptığı açıklamada, sel felaketinde şimdiye kadar 395 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Hlomuka, bu can kayıplarının 355'inin Durban kentinde kaydedildiğini belirterek sel nedeniyle bölgede yaklaşık 40 bin 723 kişinin de yerlerinden olduğunu söyledi.

Sel felaketinde kaybolanların sayısını belirleme çalışmaları devam ediyor.

Güney Afrika Meteoroloji Servisine göre, bu akşam saatlerinden itibaren bölgede tekrar şiddetli yağışların görüleceği tahmin ediliyor.

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