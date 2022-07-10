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Dünya

Güney Afrika'da 3 eğlence mekanına düzenlenen saldırılarda en az 21 kişi öldü

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg, Pietermaritzburg ve Ekurheleni kentlerindeki alkollü eğlence mekanlarına düzenlenen silahlı saldırılarda en az 21 kişi hayatını kaybetti.

Murat Özgür Güvendik   | 10.07.2022
Güney Afrika'da 3 eğlence mekanına düzenlenen saldırılarda en az 21 kişi öldü

Johannesburg

Polisten edinilen bilgiye göre, Johannesburg kentinin Soweto ilçesinde, saldırganların açtığı ateş sonucu 14 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan 9 yaralıdan 1'inin de daha sonra hayatını kaybetmesiyle Soweto'daki saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e çıktı.

Polis, saldırıda hayatını kaybedenlerin tamamının reşit kişiler olduğu bilgisini paylaştı.

Geçen ay East London'daki bir gece kulübünde, yaşları 13 ila 17 arasında değişen 21 gencin henüz belirlenemeyen nedenle hayatını kaybetmesinin ardından, reşit olmayan kişilerin alkollü eğlence mekanlarına girebilmesi ülke gündemine oturmuştu.

Pietermaritzburg saldırısı

Ülkenin doğusundaki KwaZulu-Natal eyaletinin Pietermaritzburg kentindeki bir alkollü eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırıda ise en az 4 kişi hayatını kaybetti.

Polisin yaptığı açıklamada, kimliği henüz belirlenemeyen iki erkek saldırganın, dün akşam saatlerinde Sweetwaters bölgesindeki bir meyhanede müşterilere rastgele ateş açtığı belirtildi.

Saldırıda, yaşları 30 ila 45 arasında değişen 4 kişinin öldüğü, 8 kişinin ağır yaralandığı bildirildi.

Ekurheleni saldırısı

Ekurheleni şehrindeki alkollü eğlence mekanına gerçekleştirilen bir diğer silahlı saldırıda ise en az 2 kişi hayatını kaybetti.

Gauteng eyaleti polis sözcüsü Albay Dimakatso Sello'nun yaptığı açıklamada, kimlikleri belirsiz 4 saldırgan tarafından, Ekurheleni kentinin Katlehong bölgesindeki bir alkollü eğlence mekanına saldırı düzenlendiği kaydedildi.

Açıklamada, saldırganların silahlarla müşterilere rastgele ateş açması sonucu 2 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Ramaphosa'dan saldırganların yakalanması için birlik çağrısı

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, olaylara ilişkin yaptığı açıklamada, kolluk kuvvetlerini ve vatandaşları saldırganların yakalanması için birlikte hareket etmeye çağırdı.

Güney Afrika'nın bu tür saldırılarla terörize edilmesine müsaade etmeyeceklerini belirten Ramaphosa, saldırılarda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

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