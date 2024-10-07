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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Güney Afrika, İsrail'e karşı açtığı soykırım davasında mahkemeye yeni deliller sunacak

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, Uluslararası Adalet Divanında İsrail aleyhine açtığı soykırım davasında, mahkemeye yeni deliller sunacağı bildirildi.

Murat Özgür Güvendik  | 07.10.2024 - Güncelleme : 07.10.2024
Güney Afrika, İsrail'e karşı açtığı soykırım davasında mahkemeye yeni deliller sunacak

Cape Town

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, İsrail'in Gazze saldırılarının 1. yılı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, ekim ayının ilerleyen günlerinde İsrail aleyhine açılan soykırım davasına ilişkin UAD'ye delillere dayalı bir dilekçe sunacaklarını duyurdu.

Açıklamada, "Dilekçe, İsrail'in Filistin'de soykırım suçu işlediğini kanıtlamak için ayrıntılı deliller içeriyor. İsrail'i, mahkemenin 26 Ocak, 28 Mart ve 24 Mayıs'ta verdiği geçici emirleri derhal uygulamaya çağırıyoruz." ifadeleri kullandı.

Orta Doğu'da tırmanan gerilimin ciddi bir endişe kaynağı olduğunun ve bölgeyi uçuruma sürüklediğinin vurgulandığı açıklamada, Gazze halkının yaşadığı acılara son verecek ve insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağlayacak bir ateşkesin derhal sağlanması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, İsrail'in Lübnan saldırılarına değinilerek, "İsrail, Hizbullah silahlı grubuna karşı 'hedefli saldırılar' gerçekleştirdiğini iddia etse de, Gazze'de olduğu gibi en büyük maliyeti siviller ödüyor." ifadelerine yer verildi.

Uluslararası toplumun Gazze ve Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik şiddetin sona erdirilmesi yönünde çaba sarf etmesi gerektiğine değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"7 Ekim saldırılarının ardından olduğu gibi, Güney Afrikalıları bir kez daha adalet ve barışın savunuculuğunu yapmaya devam etmeye çağırıyoruz. Aynı zamanda, ister antisemitizm, ister İslamofobi, ister yabancı düşmanlığı olsun, her türlü ırkçılığa, hoşgörüsüzlüğe ve önyargıya karşı çıkmaya devam etmeliyiz. Ülke olarak, sorun yaşayan Orta Doğu bölgesine barışı getirmek ve Filistin işgaline son verecek adil ve kalıcı bir çözüm sağlamak için her türlü çabayı destekleme konusunda üzerimize düşen görevi yerine getirmeye devam edeceğiz."

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