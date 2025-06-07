Dolar
39.22
Euro
44.69
Altın
3,312.06
ETH/USDT
2,494.90
BTC/USDT
105,096.00
BIST 100
9,486.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Güney Afrika’da okul etkinliğinde uçan şişme zıplama kalesinden düşen 2 çocuk yaralandı

Güney Afrika'da düzenlenen bağış toplama etkinliğinde kurulan şişme zıplama kalesinin ani bir rüzgarla havalanarak metrelerce yükselmesi sonrası içinde bulunan 2 çocuk düşerek yaralandı.

07.06.2025 - Güncelleme : 07.06.2025
Güney Afrika’da okul etkinliğinde uçan şişme zıplama kalesinden düşen 2 çocuk yaralandı

Port Sudan

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Krugersdorp kentinde bulunan Laerskool Protearif İlkokulu'nda, içinde çocukların bulunduğu şişme oyun kalesi rüzgarın etkisiyle aniden gökyüzüne savruldu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Havalanan şişme oyun kalesinin içinde bulunan 2 çocuk, metrelerce yükseklikten düşerek yaralandı. 

Yerel basında yer alan haberlere göre hastaneye kaldırılan çocuklardan birinin kolu kırılırken, diğerinin kafatasında çatlak tespit edildi. 

Güney Afrika Eğitim Bakanlığı'nın olayı incelemeye aldığı ve detaylı bir soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Yetkililer, bu tür trajedilerin tekrar yaşanmaması için daha sıkı güvenlik önlemleri alınması ve sorumluların denetlenmesi gerektiğini vurguluyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Siyasi partilerde bayramlaşma ziyaretleri
"Aile Yılı" kapsamında 5 bine yakın faaliyet gerçekleştirildi
Bakan Işıkhan: Nadir hastalıklarla mücadele eden vatandaşlarımızın her zaman yanındayız
Somali halkı zor günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan Türkiye'ye müteşekkir
Antalya'da 15 yıldır hasat döneminde gelen "Garip" çekirge ve böcek avlıyor

Benzer haberler

Güney Afrika’da okul etkinliğinde uçan şişme zıplama kalesinden düşen 2 çocuk yaralandı

Güney Afrika’da okul etkinliğinde uçan şişme zıplama kalesinden düşen 2 çocuk yaralandı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet