Güney Afrika’da okul etkinliğinde uçan şişme zıplama kalesinden düşen 2 çocuk yaralandı
Güney Afrika'da düzenlenen bağış toplama etkinliğinde kurulan şişme zıplama kalesinin ani bir rüzgarla havalanarak metrelerce yükselmesi sonrası içinde bulunan 2 çocuk düşerek yaralandı.
Port Sudan
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Krugersdorp kentinde bulunan Laerskool Protearif İlkokulu'nda, içinde çocukların bulunduğu şişme oyun kalesi rüzgarın etkisiyle aniden gökyüzüne savruldu.
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Havalanan şişme oyun kalesinin içinde bulunan 2 çocuk, metrelerce yükseklikten düşerek yaralandı.
Yerel basında yer alan haberlere göre hastaneye kaldırılan çocuklardan birinin kolu kırılırken, diğerinin kafatasında çatlak tespit edildi.
Güney Afrika'da düzenlenen bağış toplama etkinliğinde kurulan şişme zıplama kalesinin ani bir rüzgarla havalanarak metrelerce yükselmesi sonucu 2 çocuk düşerek yaralandı https://t.co/9eEowjsjcw pic.twitter.com/ZNPXvSNmBY— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) June 7, 2025
Güney Afrika Eğitim Bakanlığı'nın olayı incelemeye aldığı ve detaylı bir soruşturma yürütüldüğü belirtildi.
Yetkililer, bu tür trajedilerin tekrar yaşanmaması için daha sıkı güvenlik önlemleri alınması ve sorumluların denetlenmesi gerektiğini vurguluyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.