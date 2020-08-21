Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 600 bine yaklaştı
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 599 bin 940'a yükseldi.
Abuja
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 599 bin 940'a yükseldi.
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Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte 195 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Böylece virüs kaynaklı can kaybı 12 bin 618'e ulaştı.
Ülkede son 24 saatte 3 bin 880 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 599 bin 940'a çıktı.
Bugüne kadar 3 milyon 480 bin 283 testin yapıldığı Güney Afrika Cumhuriyeti'nde virüse yakalananlardan 497 bin 169'u iyileşti.
En fazla vaka Gauteng bölgesinde tespit edildi, en az vaka tespiti ve ölüm Northern Cape bölgesinde gerçekleşti.
Ülkede artan vakalara rağmen Kovid-19 nedeniyle uygulanan tedbirler hafifletildi.
Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke konumunu koruyor. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.