Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 423 bini geçti
Afrika kıtasında yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en yoğun görüldüğü ülke olan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 1 milyon 423 bini geçti.
Ankara
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Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 680 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede ölenlerin sayısı 41 bin 797'ye yükseldi.
Vaka sayısının 1 milyon 423 bin 578'e çıktığı ülkede, bugüne kadar 8 milyondan fazla test yapıldı, virüse yakalananlardan 1 milyon 254 bin 674'ü iyileşti.
Güney Afrika Cumhuriyeti, Kovid-19'un mutasyona uğramış türünün öncekinden daha hızlı yayıldığını bildirmiş, hemen ardından aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bazı ülkeler, bu ülkeye uçuşları durdurmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.