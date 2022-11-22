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Dünya

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa, İngiltere Kralı 3. Charles ile görüştü

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, İngiltere'ye yaptığı resmi ziyarette Kral 3. Charles ile bir araya geldi.

Zuhal Demirci   | 22.11.2022
Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa, İngiltere Kralı 3. Charles ile görüştü

Londra

İngiltere'nin başkenti Londra'ya resmi ziyarette bulunan Güney Afrika lideri Ramaphosa'yı ağırlayan Kral Charles, İngiltere'nin yeni hükümdarı olarak ilk devlet ziyaretine ev sahipliği yaptı.

Ramaphosa'yı Buckingham Sarayı'nda karşılayan Kral'a, eşi Camilla ve İngiltere Başbakanı Rishi Sunak eşlik etti.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa'nın resmi ziyareti dolayısıyla düzenlenen atlı geçit törenine, 1000'den fazla asker katıldı. Tören kapsamında top atışı da yapıldı.

Ramaphosa, iki günlük İngiltere ziyareti kapsamında parlamentoda milletvekillerine hitap edecek ve İngiltere Başbakanı Sunak ile görüşecek.

"Güney Afrika, İngiltere'nin Afrika kıtasındaki en büyük ticaret ortağı"

Ziyaret öncesi Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, Ramaphosa'nın ziyaretiyle İngiltere-Güney Afrika Altyapı Ortaklığı'nın bir sonraki aşamasının başlatılacağı ifade edildi.

İngiltere Başbakanı Sunak, Ramaphosa'nın ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada, Güney Afrika'nın halihazırda İngiltere'nin Afrika kıtasındaki en büyük ticaret ortağı olduğunu, altyapı yatırımlarını ve ekonomik büyümeyi birlikte hızlandırmak için iddialı planları bulunduğunu kaydetti.

Sunak, "İki büyük ulus arasındaki ortaklığı nasıl derinleştirebileceğimizi, ticaret, turizm, güvenlik ve savunma gibi ortak fırsatlardan nasıl yararlanabileceğimizi görüşmek üzere Cumhurbaşkanı Ramaphosa'yı bu hafta Londra'da ağırlamayı dört gözle bekliyorum." ifadesini kullandı.

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly de Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa'nın ziyaretinin hem İngiliz hem de Güney Afrikalı şirketler için birçok sektörde daha fazla fırsat yaratılmasına olanak tanıyacağını kaydetti.

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