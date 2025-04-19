Guggenheim Müzesi sahte çıkan bomba ihbarı nedeniyle 2,5 saat boşaltıldı
İspanya'nın en önemli müzelerinden Guggenheim, sahte çıkan bomba ihbarından dolayı 2,5 saatliğine boşaltıldı.
Madrid
Bask özerk yönetimi hükümetinden basına yapılan açıklamada, Bilbao kentindeki Guggenheim Müzesi'nde saat 10.00 (TSİ 11.00) civarında şüpheli bir paketten dolayı bomba alarmı verildiği ve müzenin boşaltıldığı bildirildi.
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Açıklamada, Bask yerel polisinin boşaltılan müzede güvenlik önlemi aldıktan sonra şüpheli pakette gerekli incelemeleri yaptığı, alarmın sahte çıkmasının ardından yaklaşık 2,5 saat sonra müzenin tekrar ziyaretçilere açıldığı duyuruldu.
İspanya'nın en çok ziyaret alan çağdaş sanat müzelerinden Guggenheim'ı, 2024'te 1 milyon 300 binden fazla kişi ziyaret etmişti.
Katolik dünyasının Paskalya tatilinden dolayı Guggenheim, bu dönemde de yoğun ziyaretçi alıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.