Dünya

Grönlandlıların ABD’ye tepkisi sürüyor

ABD yönetiminin ulusal güvenlik gerekçesiyle topraklarına katmak istediği Grönland'a ilişkin çalışmaları sürerken bu duruma sıcak bakmayan bazı Ada sakinleri, Danimarka sosyal sistemini tercih ettiklerini belirtti.

Aynur Şeyma Asan, Ahmet Abbasi  | 29.01.2026 - Güncelleme : 29.01.2026
Grönlandlıların ABD’ye tepkisi sürüyor Fotoğraf: Ahmet Abbasi/AA

Ankara

ABD yönetimi, Grönland konusunda Danimarka ile teknik müzakerelere hazırlanırken bazı Ada sakinleri, yaşam standartlarının ABD modeline geçilmesi durumunda zarar göreceği endişesini taşıyor.

AA muhabirine konuşan başkent Nuuk'un sakinleri, Donald Trump yönetiminin Grönland politikasını eleştirdi.

Kent sakinlerinden Nelson Ser, Washington yönetiminin Ada'ya sahip olmasının kabul edilemeyeceğini savundu.

Ser, Grönland'da Danimarka'ya bağlı sosyal yardım sisteminden memnun olduğunu dile getirerek, "Danimarka'da okula ücretsiz gidebiliyoruz. Grönland'da doktora ücretsiz başvurabiliyoruz." dedi.

ABD'de bu hizmetlere para ödendiğine dikkati çeken Ser, kültürlerinde bunun olmadığını vurguladı.

"Batılı iki emperyalist, ülkemiz hakkında kavga ediyor"

Kim Mill Ng de ABD ile Danimarka arasındaki Grönland tartışmasına ilişkin, "Batılı iki emperyalist, ülkemiz hakkında kavga ediyor." görüşünü paylaştı.

Dünyada Grönland olarak bilinen Ada'yı yerel dilde farklı isimle adlandırdıklarını söyleyen Kim Mill Ng, "Bu, Trump'la ilgili yeni bir durum değil çünkü ABD, Grönland'a yıllardır sahip olmak istediğini söylüyor. Yeni bir durum değil ama artık daha agresif." değerlendirmesinde bulundu.

Gloria Petersen de ABD'nin Grönland'a sahip olmasının iyi olmayacağını söyleyerek, "Eğitim gibi ücretsiz hizmetlerimiz olduğundan Trump, Ada’yı satın alırsa (bizim için) maliyetli olur." dedi.

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlilerinin uygulamalarını hatırlatan Petersen, "Ayrıca ABD'de ICE ile olanları burada istemiyorum." diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, dün, Grönland konusunda Danimarka ile teknik müzakerelere hazırlandıklarını belirterek, bu konunun NATO'yu zayıflatacağı iddialarını reddetmişti.

