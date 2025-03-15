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Dünya

Grönland'da yüzlerce kişi, Trump'ın "ilhak" açıklamasına tepki olarak ABD Konsolosluğuna yürüdü

Grönland'da yaklaşık 1000 kişilik grup, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ada'nın ilhak edileceğine yönelik ifadelerini protesto etmek amacıyla ABD Konsolosluk binasına yürüdü.

Zeynep Katre Oran  | 15.03.2025 - Güncelleme : 15.03.2025
Grönland'da yüzlerce kişi, Trump'ın "ilhak" açıklamasına tepki olarak ABD Konsolosluğuna yürüdü Fotoğraf: Ahmet Gürhan Kartal/AA

Nuuk

Protestocular, Trump'ın Grönland'ın egemenliğini konu alan söylemlerine tepki göstermek için başkent Nuuk'un merkezinde toplandı.

Yaklaşık 1000 kişiden oluşan grup, ellerinde "Ülkemizi ele geçiremezsiniz", "Burada hoş karşılanmıyorsunuz" ve "Tehditleri durdurun" yazılı pankartlar taşıyarak ABD Konsolosluk binasına yürüdü.

Göstericiler, konsolosluk binası önünde, Grönland halkının kimliğini ve geleneklerine saygıyı anlatan "Nunarput Utoqqarsuanngoravit" adlı ulusal marşı okudu.

Aynı gün içinde benzer bir başka gösteri ise ülkenin kuzeyindeki Sisimiut kentinde düzenlendi.

Trump'ın "Grönland'ı ele geçirme" planı

Trump, görevi devralmasından bu yana ABD'nin ulusal ve ekonomik çıkarları doğrultusunda Grönland'ı satın alma isteğini sık sık ifade ediyor.

ABD lideri, 23 Aralık 2024'te, Grönland'ın ülkesinin kontrolünde bulunması gerektiğine ilişkin söylemini yineleyerek, Ada'nın mülkiyeti ve kontrolüne sahip olmanın "mutlak zorunluluk" olduğunu savunmuştu.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile 13 Mart'ta düzenledikleri basın toplantısında da Trump, "(Grönland'ın ABD tarafından ilhakı) Bence bu gerçekleşecek. Bu konuda bir anlaşma yapmak zorundayız ve Danimarka bunu yapamıyor. Danimarka ile görüşüyoruz. Ulusal güvenliğimiz için buna gerçekten ihtiyacımız var." diye konuşmuştu.

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