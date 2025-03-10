Dolar
36.55
Euro
39.66
Altın
2,905.29
ETH/USDT
2,003.80
BTC/USDT
79,632.00
BIST 100
10,393.17
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. -VTR
logo
Dünya

Grönland Başbakanı Egede, Trump'ı halkına saygısız davranmakla eleştirdi

Grönland Başbakanı Mute Bourup Egede, "adanın kontrolünü ele almak istediğini" sık sık dile getiren ABD Başkanı Donald Trump'ın, Grönland halkına saygısızlık ettiğini söyledi.

Melike Pala  | 10.03.2025 - Güncelleme : 10.03.2025
Grönland Başbakanı Egede, Trump'ı halkına saygısız davranmakla eleştirdi

Ankara

Danimarka'nın kamu yayıncısı DR'e konuşan Egede, yarın yapılacak genel seçim ve Trump'ın Grönland'a yönelik açıklamalarını değerlendirdi.

Yarınki seçimi "kader seçimi" olarak nitelendiren Egede, seçimi kazanması halinde tüm partileri kapsayıcı bir hükümet kurmak istediğini ifade etti.

Egede, yeniden seçilirse yapacağı ilk şeyin "Trump'ın adanın kontrolünü ele geçirme isteğine rağmen Grönland'ın Grönlandlılara ait olduğunu Amerikalılara açıklamak" olduğunu söyledi.

"Bize saygılı davranılmasını hak ediyoruz"

Trump'ın "öngörülemez olduğunu" söyleyen Egede, "Şu anda dünyada olup bitenler beni oldukça endişelendiriyor. Birçok cephede bocalayan bir dünya düzeni ve ABD'de insanları güvensiz hissettirecek şekilde öngörülemez bir başkan var." eleştirisini yöneltti.

Egede, Trump'ın Grönland halkına saygısız davrandığı görüşünü paylaşarak, "Bize saygılı davranılmasını hak ediyoruz ve Amerikan Başkanı'nın göreve geldiğinden bu yana bunu yaptığını düşünmüyorum." dedi.

Grönland'ın güvenlik ve savunmasını garanti altına almak için Batı ülkeleriyle ittifak kurma fikrini dışlamadığını aktaran Egede, halihazırda ittifak içinde olunan ülkelerle de işbirliğini artıracağı sinyalini verdi.

Bağımsızlık tartışmaları

Egede, seçimlerden sonra kurulacak yeni hükümetin bağımsızlığa doğru atılacak adımlara dair "sağlam bir plan ortaya koyması" ve adanın balıkçılığa dayanan ekonomisinin turizm ve madencilik sektörleriyle geliştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Bağımsızlık referandumunun ne zaman yapılacağı konusunda yorumda bulunmayan Egede, bağımsızlık için uzun yıllar beklenilmesini istemediğini sözlerine ekledi.

Trump'ın Grönland'la ilgili açıklamaları

Trump, ABD yönetimine yeniden gelmesinden bu yana Grönland'ı alma isteğini sık sık ifade ediyor.

ABD lideri, 23 Aralık 2024'te, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Grönland'ın ülkesinin kontrolünde bulunması gerektiğine ilişkin söylemini yineleyerek adanın mülkiyeti ve kontrolüne sahip olmanın "mutlak zorunluluk" olduğunu savunmuştu.

Grönland Başbakanı Mute Bourup Egede ise "Grönland, Grönland halkına aittir. Biz satılık değiliz ve asla satılık olmayacağız. Uzun süredir devam eden özgürlük mücadelemizi kaybetmeyeceğiz." açıklamasında bulunmuştu.

Danimarka Krallığı çatısı altında bulunan Grönland, ülkeye 2 bin 900 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AK Parti, emekli bayram ikramiyesini de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu
Tunceli'de ocak ve şubat aylarında terör örgütü PKK'ya 756 operasyon düzenlendi
Bakırköy-Kirazlı hattı bir yılda 17,1 milyon yolcu taşıdı
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 158 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Benzer haberler

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, USAID programlarının yüzde 83'ünün iptal edildiğini bildirdi

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, USAID programlarının yüzde 83'ünün iptal edildiğini bildirdi

Grönland Başbakanı Egede, Trump'ı halkına saygısız davranmakla eleştirdi

Rusya: ABD dahil herkes Ukrayna'nın barışı arzu ettiğini görmek istiyor

Eski Meta çalışanı, şirketin kullanıcı verilerini Çin ile paylaşmayı planladığını iddia etti

Eski Meta çalışanı, şirketin kullanıcı verilerini Çin ile paylaşmayı planladığını iddia etti
Hindistan-ABD seferini yapan yolcu uçağı bomba ihbarı nedeniyle Mumbai'ye döndü

Hindistan-ABD seferini yapan yolcu uçağı bomba ihbarı nedeniyle Mumbai'ye döndü
ABD'nin New York eyaletindeki orman yangınlarına ilişkin soruşturma başlatıldı

ABD'nin New York eyaletindeki orman yangınlarına ilişkin soruşturma başlatıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet