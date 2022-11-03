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Dünya

GKRY'nin kayıp şahıslar konusuna siyasi boyut katması KKTC'de tepkiyle karşılandı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) 29 Ekim'i "Kıbrıs'ta Kayıp Şahıslar Günü" olarak açıklaması, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) tepkilere neden oldu.

Mehmet Kemal Firik   | 03.11.2022
GKRY'nin kayıp şahıslar konusuna siyasi boyut katması KKTC'de tepkiyle karşılandı

Lefkoşa

Kıbrıs Kayıp Şahısları Arama Komitesinin Türk Üyesi Hakkı Müftüzade, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kayıp şahıslar konusunun siyasi istismar malzemesi yapılmaması gerektiğini belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) katılımıyla ve iki tarafında mutabakatıyla 1981'de kurulan ve 2006'da uluslararası hüviyete kavuşan Kıbrıs Kayıp Şahısları Arama Komitesinin çalışmaları hakkında bilgi veren Müftüzade, şunları söyledi:

"KKTC ile GKRY arasında 1997'de varılan mutabakatta, kayıp şahıslar konusunun siyasete alet ve istismar edilmemesi yönünde tarafların kararı var. Ayrıca komite üyelerinin görev tanımında da bu var. Onun için ben şunları söylemekle yetineceğim; biz bu konun siyasi yönden suistimal edilmemesini istiyoruz. Bu konun politikaya alet edilmemesi gerekir."

"Yeter ki bulunsunlar ve bizlerin acısı biraz dinsin"

GKRY'nin son aldığı karara KKTC'de yaşayan kayıp yakınları da tepki gösterdi.

1964'te "kayıp" olarak kayıtlara geçen babasını arayan Dervişe Tunalı, kayıp kişiler konusunun politik yönde kullanılmasının arama ve tespit çalışmalarını gölgeleyeceğini savundu.

Babasının kalıntılarının bir an önce bulunarak bir mezara defnedilmesinin kendisi için önemli olduğunu vurgulayan Tunalı, "Biz kayıplarımızı istiyoruz. Bunun politik malzeme yapılması doğru değil. Kayıplarımız, şehitlerimiz o tarafta kaldı biz onları istiyoruz, politika yapmalarını değil. Yeter ki bulunsunlar ve bizlerin acısı biraz dinsin." diye konuştu.

GKRY'nin 29 Ekim'de yaptığı bir açıklamayla 1974'ten bu yana akıbeti belli olmayan kayıp kişiler için 29 Ekim tarihini "Kıbrıs'taki Kayıp Şahıslar Günü" ilan etmesi, KKTC Dışişleri Bakanlığınca kınanmıştı.

GKRY'nin söz konusu kararına KKTC'de faaliyet gösteren bazı dernek ve STK'ler de tepki gösterdi.

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