Dolar
14.37
Euro
15.64
Altın
1,982.34
ETH/USDT
2,598.00
BTC/USDT
38,750.00
BIST 100
1,997.33
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kiev Bağımsızlık Meydanı’ndan yayındayız
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Gigi Hadid defile kazancını Ukrayna ve Filistin için bağışlayacak

Filistin asıllı Amerikalı model Gigi Hadid, 2022 sonbahar defilelerinden elde ettiği geliri Ukrayna ve Filistin için bağışlayacağını açıkladı.

Saadet Firdevs Aparı   | 07.03.2022
Gigi Hadid defile kazancını Ukrayna ve Filistin için bağışlayacak

Ankara

Hadid, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna ve Filistin'deki duruma atıfta bulunarak "tarihin yürek burkan ve travmatik zamanlarında" işi dolayısıyla defilelere çıktığını belirtti.

Paylaşımında, 2022 sonbahar defilelerinden kazandığı parayı, "Ukrayna'da savaştan zarar görenlere yardım etmek ve Filistin'de aynı şeyleri yaşayanları desteklemeye devam etmek" için bağışlayacağını ifade eden Hadid, insanların birbirlerini politik görüş, ırk ve din ayırmaksızın kardeş olarak görmesini umduğunu vurguladı.

Hadid, savaşın bedelini liderlerin değil masum hayatların ödediğini kaydederek "Ellerinizi Ukrayna'dan çekin, ellerinizi Filistin'den çekin, barış, barış, barış." ifadelerini kullandı.

Aralarında tasarımcı Donatella Versace, Danimarkalı süper model Helena Christensen, Filistinli-Kanadalı tasarımcı Leen Al Ghouti ve model Mariacarla Boscono'nun da bulunduğu birçok isim Hadid'in paylaşımına yorum yaptı.

Gigi Hadid, model arkadaşlarını da bağış yapmaya çağırdı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19, böbrek hastalığı riskini artırıyor
Kovid-19 vakaları İstanbul ve Ankara'da arttı, İzmir'de azaldı
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 6 milyonu aştı
Türkiye'de 27 bin 671 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 170 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 958 bin 437'ye çıktı

Benzer haberler

AB, Ukrayna'da savaşın durması için Çin'in Rusya'ya baskı yapmasını istiyor

AB, Ukrayna'da savaşın durması için Çin'in Rusya'ya baskı yapmasını istiyor

Avustralya, Çin’i 'Rusya’ya karşı sessizliğini bozmaya' çağırdı

ABD Temsilciler Meclisi, Rusya'dan petrol ithalatı yasağı için yasa tasarısı hazırlıyor

Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin üçüncü turu başladı

Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin üçüncü turu başladı
Gigi Hadid defile kazancını Ukrayna ve Filistin için bağışlayacak

Gigi Hadid defile kazancını Ukrayna ve Filistin için bağışlayacak
AB Konseyi Başkanı Michel, Putin ve Zelenskiy ile konuştu

AB Konseyi Başkanı Michel, Putin ve Zelenskiy ile konuştu