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Dünya

Geleneksel Osmanlı tatlıları İtalyanların gönlünü fethetti

Geleneksel Osmanlı tatlıları, İtalya’nın başkenti Roma'da düzenlenen etkinlikle İtalyanlara tanıtıldı.

Barış Seçkin   | 13.11.2019
Geleneksel Osmanlı tatlıları İtalyanların gönlünü fethetti

Roma

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Roma Türk Kültür Merkezi ile Ordu Ünye Belediyesi ve Ünye Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM) iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, Ünye Müze Müdürü İhsan Akbulut, Osmanlı mutfağına özgü tatlıların yapılışı ve Türk kültüründeki tüketim alışkanlıklarına ilişkin bir sunum yaptı. 

Etkinliğe, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Eski Ordu Milletvekili Mustafa Hamarat, Ünye ÇATOM Başkanı Selma Hasdemir ve çok sayıda İtalyan davetli katıldı.

Programın açılışında konuşan, Türkiye’nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli, tatlıların Türk mutfağındaki yeri ve önemine değinerek, "Tatlılar, bizim için misafirlerimizi ağırlarken, aynı zamanda karşı tarafa gösterilen önemin nişanesidir." dedi.

Eski Ordu Milletvekili Hamarat da gösterdikleri ilgiden ötürü davetlilere teşekkür ederek, "Umarım tatlılarımızı beğenirsiniz. Ama tamamını getiremedik. Burada olmayan tatlılarımızı tatmak için sizi memleketimize davet ediyoruz." diye konuştu.

İhsan Akbulut'un sunumunun ardından, Şef Ercan Yılmaz ve ekibinin hazırladığı, Osmanlı tatlılarından; helatiye, paluze, baklava, lokma, sütlaç, helva, aşure, kadayıf, kalburabastı ve lokum ikram edildi.

İtalyan konuklardan büyük ilgi gören tatlılar, kısa sürede tükendi. 

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