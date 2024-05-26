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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze'ye yardım götürmek üzere Norveç'ten yola çıkan Handala isimli gemi Hollanda'ya ulaştı

Gazze'ye insani yardım götürmek ve İsrail'in ablukasını delmek amacıyla Norveç'in başkenti Oslo'dan 1 Mayıs'ta yola çıkan Özgürlük Filosu'na (Ship to Gaza) ait Handala isimli gemi, Hollanda'nın Rotterdam kentine ulaştı.

Abdullah Aşıran  | 26.05.2024 - Güncelleme : 26.05.2024
Gazze'ye yardım götürmek üzere Norveç'ten yola çıkan Handala isimli gemi Hollanda'ya ulaştı Fotoğraf: Abdullah Aşıran/AA

Amsterdam

Gemi, 13 kişilik aktivist mürettebatıyla Schie Limanı'na vardı.

Limandaki Oase Rotterdam binasında düzenlenen etkinlikte, Hollanda'da yaşayan çocuklar Gazze'deki çocuklar için resim çizdi.

Geminin kaptanı Norveç asıllı Wellu Koivosto, Gazze'deki çocuklara ulaştırmak üzere resimleri teslim aldı.

Kaptan Koivisto, AA muhabirine, "Gazze'nin özgür olması ve işgalin son bulması için Gazze'ye gidiyoruz. Buradaki çocuklar çizdikleri resmi bize teslim edecekler biz de bunları Gazze'deki çocuklara vereceğiz. Onların çizdikleri resimleri de Avrupa'ya getireceğiz." dedi.

Uluslararası hukuka göre Gazze'ye girme hakları olduğunu dile getiren Koivisto, "Dördüncü kez gidiyorum. (Daha önceki gidişinde) Bizi gözaltına aldılar ve nezarete attılar. Gemileri ve içindekileri çaldılar. Bir gün gelecek ve biz gemiyi oraya ulaştıracağız." ifadesini kullandı.

Koivisto, salı gününe kadar Rotterdam'da kalacaklarını ve buradan Londra'ya gideceklerini belirterek, "Çocukluktan beri insan hakları ve özgürlük aktivistiyim. Yani bu kanımda var." diye konuştu.

Uluslararası Adalet Divanının (UAD) İsrail'in Refah'taki askeri saldırılarını ve tüm eylemlerini derhal durdurması yönündeki kararının iyi bir karar olduğunu söyleyen Koivisto, tüm ülkelerin UAD'nin kararının arkasında olmasını ümit ettiğini dile getirdi.

Koivisto, "Hollanda hükümetine çok açık bir mesajım var. Uluslararası hukuku destekle." dedi.

Gemideki aktivistler, durdukları limanlarda İsrail'in Filistinlilere uyguladığı soykırıma ilişkin bilgileri yerel halkla paylaşıyor.

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