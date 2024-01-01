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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana ilk kez çocuk aşıları ulaştırıldı

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne ilk kez çocuk aşıları ulaştırıldığı bildirildi.

Qais Omar Darwesh Omar, Zeynep Tüfekçi Gülay  | 01.01.2024 - Güncelleme : 01.01.2024
Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana ilk kez çocuk aşıları ulaştırıldı

Ramallah

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail saldırılarının başladığı günden bu yana Refah Sınır Kapısı üzerinden ilk kez rutin çocuk aşılarının Gazze'ye sevk edildiğini belirtti.

İsrail saldırıları nedeniyle kritik salgın durumunun olduğunu ifade eden Keyle, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) bağışladığı aşılara ek olarak Filistin hükümeti tarafından satın alınan aşıların da bölgeye ulaştırıldığını aktardı.

Çocuk felci, kızamık, kızamıkçık, kabakulak ve diğer rutin aşıları kapsayan aşı sevkiyatının, 8 ila 14 aylık bir süre için yeterli olduğu kaydedildi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 9 bin 100 çocuk, 6 bin 500 kadın olmak üzere, 21 bin 822 Filistinli öldürüldü, 56 bin 451 kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 172’si karadan işgal sürecinde olmak üzere 506 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 319 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 134 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

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