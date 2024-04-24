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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze'nin Refah şehrine İsrail saldırısı: 3 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah şehrine saldırısı sonucunda en az 3 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda Filistinlinin de yaralandığı bildirildi.

Mohamed Majed, Çağrı Koşak  | 24.04.2024 - Güncelleme : 24.04.2024
Gazze'nin Refah şehrine İsrail saldırısı: 3 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Refah şehrinin es-Selam Mahallesi'nde bulunan el-Behabise ailesine ait bir eve İsrail'in bombalı saldırısı sonucu en az 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

Olayda çok sayıda kişinin yaralandığı, enkazdaki kayıp kişileri arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

İsrail saldırısında ölen ve yaralanan Filistinlilerin Yusuf en-Neccar Hastanesi'ne kaldırıldığı aktarıldı.

İsrail'in Refah'a olası kara saldırısı

Uluslararası toplumdan gelen tüm uyarılara rağmen Refah'a saldırı planını onayladığını defalarca kez yineleyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 8 Nisan'da yaptığı açıklamada "saldırı için tarih belirlendiğini" belirtmişti.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın 14 Nisan tarihli haberinde ise Netanyahu'nun, tarihinin belli olduğunu açıkladığı Refah'a saldırı planının "ertelendiği" iddiasına yer verilmişti.

Ayrıca, İsrail'in, kara işgali öncesinde bölgeye sığınanları çıkarmak için iki hafta içinde Refah yakınlarında 10 bin çadır kurmayı planladığı öne sürülmüştü.

30 bin ek çadırın satın alma aşamasında olduğu, bunların da aynı bölgeye daha sonra kurulacağı ifade edilmişti.

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