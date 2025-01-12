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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze'nin kuzeyinde 100 gündür süren İsrail saldırıları nedeniyle 5 bin ölü ve kayıp var

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 100 gündür sürdürdüğü saldırılarda 5 bin Filistinlinin ölü ya da kayıp olduğu, 9 bin 500 kişinin yaralandığı, 2 bin 600 kişinin ise alıkonulduğu bildirildi.

Hamdi Yıldız  | 12.01.2025 - Güncelleme : 12.01.2025
Gazze'nin kuzeyinde 100 gündür süren İsrail saldırıları nedeniyle 5 bin ölü ve kayıp var

İstanbul

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 100 gündür sürdürdüğü saldırıların sonuçlarına ilişkin bilgiler paylaşıldı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yürüttüğü sistematik vahşi katliamlar nedeniyle 5 bin Filistinlinin ölü ya da kayıp olduğu belirtildi.

9 bin 500 kişi yaralandı, 2 bin 600 kişi alıkonuldu

Aralıksız devam eden saldırılarda 9 bin 500 kişinin çeşitli şekillerde yaralandığı, bunlardan bir kısmının oldukça ağır ve ölümcül yaralanmalar olduğu ifade edildi.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 2 bin 600 kişinin İsrail güçlerince alıkonularak bilinmeyen bir yere götürüldüğü, bu ve benzeri tüm uygulamaların uluslararası normlara aykırı olduğu vurgulandı.

İsrail, Gazze Şeridi'nde yaşamın temellerini yok etmek istiyor

Evlerin, hastanelerin, kamu tesislerinin ve altyapının İsrail güçlerince kasıtlı olarak yok edildiği, bununla da Gazze Şeridi'ndeki yaşamın temellerinin kasten ve sistematik şekilde ortadan kaldırılmak istendiği kaydedildi.

Gazze'nin kuzeyinde insani durumun kötüleşmesinden İsrail'in yanı sıra ABD ve soykırımı destekleyen İngiltere, Almanya ve Fransa gibi ülkelerin sorumlu tutulduğu vurgulandı.

Açıklamada ayrıca İsrail saldırılarının şiddetle kınandığı belirtilirken, Filistin halkının bu vahşi saldırılara karşı dimdik ayakta kalacağı, işgal güçlerinin halkı zorla tehcir konusunda başarılı olamayacağı ve tüm bunların Filistin halkının ısrarını daha da güçlendirdiği ifade edildi.

İsrail ordusu 5 Ekim 2024'te Gazze Şeridi'nin özellikle kuzey bölgelerine yoğun şekilde önce hava, ardından da kara saldırısı başlatmıştı.

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