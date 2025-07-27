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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in duyurduğu "insani ara" hiçbir şey ifade etmiyor

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Berş, İsrail'in ilan ettiği sözde "insani aranın" hayatları kurtarmak için gerçek bir fırsata dönüşmediği sürece hiçbir şey ifade etmeyeceğini belirtti.

Omar Alothmani, Halime Afra Aksoy  | 27.07.2025 - Güncelleme : 27.07.2025
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in duyurduğu "insani ara" hiçbir şey ifade etmiyor Fotoğraf: Abdalhkem Abu Riash/AA

Gazze

Berş, yaptığı yazılı açıklamada, uluslararası sessizlik ve tereddüdün hakim olduğu geçici "insani arada" yaralıların yardım çığlığı atmaya, çocukların açlıktan ölmeye, annelerin hayatta kalan çocuklarıyla ayakta durabilme çabasına devam ettiğini kaydetti.

Berş, beyin ve omuriliğinde hasar bulunan, durumları kritik olan ve imkansızlıklar nedeniyle tedavi edilemeyen, derhal nakil yapılmazsa ölüm riski taşıyan vakaların acilen Gazze'den tahliye edilmesi çağrısında bulundu.

"İnsani ara", hayatları kurtarmak için gerçek bir fırsata dönüştürülmeli

Gazze'deki çocuk ve bebekler için de başta tedavi edici sütler ve yüksek proteinli ve kalorili besin takviyeleri olmak üzere tıbbi malzeme ve gıda tedarik edilmesi gerektiğine dikkati çeken Berş, İsrail'in duyurduğu bu "insani aranın", hayatları kurtarmak için gerçek bir fırsata dönüşmediği sürece hiçbir şey ifade etmeyeceğini vurguladı.

Berş, her gecikmenin yeni bir cenaze, her sessizliğin de ilaç ve süt olmadığı için annesinin kucağında ölen bir başka çocuk anlamına geldiğini dile getirdi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Gazze'deki insanlık felaketinin açlıktan toplu ölümlere neden olması ve artan uluslararası baskının ardından 27 Temmuz'da Gazze'ye saldırılara birkaç saatlik "insani ara" kararı alındığını duyurmuştu.

İsrail ordusu, bu sabah yaptığı açıklamada, "insani aranın" yerel saatle 10.00'da başlayıp saat 20.00'de biteceğini bildirmişti.

Gazze "açlıktan" ölüyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor.

Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun bir şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırları ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.

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