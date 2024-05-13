Dolar
32.23
Euro
34.75
Altın
2,361.74
ETH/USDT
2,933.90
BTC/USDT
61,348.00
BIST 100
10,218.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırıları nedeniyle 500 sağlık çalışanı öldü

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, 138'i hemşire 500 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği bildirildi.

Yakoota Al Ahmad, Hacer Çakır  | 13.05.2024 - Güncelleme : 13.05.2024
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırıları nedeniyle 500 sağlık çalışanı öldü

İstanbul

Gazze Şeridi'nin Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nde 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü münasebetiyle hemşirelerin düzenlediği eylemde konuşan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Doktor Halil ed-Dekran, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 138 kadın ve erkek hemşireyi öldürdüğünü söyledi.

"Filistin halkının, 40 binden fazla şehit ve kayıp, 70 binden fazla yaralıyla sonuçlanan bir imha, yerinden etme, açlık, tutuklama ve kitlesel katliam savaşına maruz kaldığını" belirten Dekran, erkek ve kadın hemşirelerin, Filistin halkının ayrılmaz bir parçası olduğunu, yaralılar ve hastaların hayatlarını kurtarmak için ulusal ve insani görevlerini yerine getirdiklerini ifade etti.

İsrail'in sağlık çalışanlarından 500'ünü öldürdüğünü, 1500'ünü yaraladığını, 312'sini ise alıkoyduğunu aktaran Dekran, İsrail'in, 7 Ekim'den bu yana 33 hastaneyi, 53 sağlık merkezini, 133 ambulansı imha ettiğini dile getirdi.

Dekran, uluslararası topluma ve dünyanın özgür insanlarına, sağlık çalışanları ve sağlık kurumlarını koruma, sınır kapılarının açılması için baskı yapma ve tıbbi yardım gönderilmesi çağrısında bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adana'da sağanak etkisini sürdürüyor
AK Parti Parti Sözcüsü Çelik'ten, İsrail Dışişleri Bakanına tepki
Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in soykırım politikaları hem Filistinlilere hem de İsraillilere tehdit
MİT Başkanı Kalın, Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile görüştü
Elazığ'da dolu ve sağanak etkili oldu

Benzer haberler

Filistin İstatistik Kurumu: Nekbe'den bu yana 134 bini aşkın kişi öldürüldü

Filistin İstatistik Kurumu: Nekbe'den bu yana 134 bini aşkın kişi öldürüldü

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırıları nedeniyle 500 sağlık çalışanı öldü

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail konusunda "kırmızı çizgilerinin olmadığını" söyledi

Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in soykırım politikaları hem Filistinlilere hem de İsraillilere tehdit

Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in soykırım politikaları hem Filistinlilere hem de İsraillilere tehdit
Gazze'deki Filistin Hükümeti: İsrail'in sınır kapılarını kapatması nedeniyle "felaket yaşanabilir

Gazze'deki Filistin Hükümeti: İsrail'in sınır kapılarını kapatması nedeniyle "felaket yaşanabilir
MİT Başkanı Kalın, Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile görüştü

MİT Başkanı Kalın, Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile görüştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet