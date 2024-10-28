Dolar
34.29
Euro
37.09
Altın
2,743.20
ETH/USDT
2,516.60
BTC/USDT
69,745.00
BIST 100
8,945.80
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail, Gazze'nin kuzeyinde çocuk felci aşısını engelliyor

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile Gazze kentinde çocuk felci aşı kampanyasına engel olmaya çalıştığını duyurdu.

Muhammed Emin Canik  | 28.10.2024 - Güncelleme : 28.10.2024
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail, Gazze'nin kuzeyinde çocuk felci aşısını engelliyor

İstanbul

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "İşgalci İsrail çocuk felci aşı kampanyasını her yolu deneyerek engel olmaya çalışıyor. Aşı uygulayacak ekiplerin Gazze'nin kuzeyine ulaşmasına izin vermiyor. Aşının Gazze kentinde uygulanmasına da engeller koyuyor." ifadesi kullanıldı.

Çocuk felci aşı kampanyasının başarısız olma riskiyle karşı karşıya olduğuna vurgu yapılan açıklamada, "Bu sadece Gazze'yi değil aynı zamanda tüm çevre bölgeleri de tehdit eden bir çocuk felci salgınının devam etmesi anlamına geliyor." denildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının elindeki tüm imkanları kullandığı belirtilen açıklamada, çocuk felci aşısı kampanyasının devamı ve başarıya ulaşması karşısında İsrail'in koyduğu engelleri aşmak için alternatifler araştırıldığı kaydedildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742’si kadın olmak üzere 43 bin 20 Filistinli öldü, 101 bin 110 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Vatandaşlar, Cumhuriyet Bayramı'na ilişkin duygu ve düşüncelerini CİMER'e yazabilecek
İstiklal Yolu'nu at sırtında geçtiler
SOLOTÜRK'ten İstanbul semalarında selamlama uçuşu
Ankara'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunma sanayisindeki atılımlarımızı kararlılıkla devam ettireceğiz

Benzer haberler

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail, Gazze'nin kuzeyinde çocuk felci aşısını engelliyor

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail, Gazze'nin kuzeyinde çocuk felci aşısını engelliyor

Lübnan, gazetecilere ve sağlık çalışanlarına saldırıları nedeniyle İsrail'i BMGK'ye şikayet etti

Lufthansa, Tel Aviv'e uçuş iptallerini 25 Kasım'a kadar uzattı

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki birliklerinden birini çektiğini duyurdu

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki birliklerinden birini çektiğini duyurdu
Filistin'in sembol isimlerinden Bergusi, İsrail hapishanesinde "acımasız saldırılara" maruz kalıyor

Filistin'in sembol isimlerinden Bergusi, İsrail hapishanesinde "acımasız saldırılara" maruz kalıyor
İsrail’in karadan saldırdığı Gazze’nin kuzeyindeki evlerine dönen Filistinliler büyük bir yıkımla karşılaştı

İsrail’in karadan saldırdığı Gazze’nin kuzeyindeki evlerine dönen Filistinliler büyük bir yıkımla karşılaştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet