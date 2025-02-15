Gazze'deki İsrailli esir askerin annesi, hükümetlerinin tavrı nedeniyle anlaşmanın kırılgan olduğunu söyledi
Gazze Şeridi'nde esir olarak bulunan İsrailli asker Matan Angrest'in annesi Anat Angrest, esir takası anlaşmasının Binyamin Netanyahu liderliğindeki İsrail hükümetinin "siyasi sebeplerle oyalanması" sebebiyle "kırılgan" olduğunu belirtti.
Kudüs
Hamas tarafından 7 Ekim 2023'te bir tankın içinden esir alınan asker Matan'ın annesi Angrest, İsrailli Haaretz gazetesine açıklamalarda bulundu.
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Anlaşma kapsamında yakın zamanda serbest bırakılan İsrailli esirlerin birinden, oğlunun Gazze'de hâlâ hayatta olduğuna dair bir işaret aldığını ifade eden Angrest, serbest bırakılan esirin, "oğlunun yaralı olduğu, kendisine baktığı ve çok zor şartlarda hayatta kalmaya çalıştığı yönünde kendilerine ulaştığını" belirtti.
İsrail yönetimine "anlaşmanın devamını sağlamak için harekete geçmeleri" çağrısında bulunan Angrest, "anlaşmanın İsrail hükümeti nedeniyle kırılgan olduğunu, ancak Hamas'ın gerçekten bu anlaşmayı sürdürmek ve hatta aşamalarını kısaltmak istediğini" vurguladı.
Angrest, "siyasi nedenlerle zaman cetvelini uzatmaya ve oyalanmaya karar veren tarafın İsrail olduğunu" ifade etti.
Netanyahu yönetimini eleştiren Angrest, oğlu Matan'ın yaralı olmasına rağmen esir takası anlaşması kapsamında adının İsrail'in insani durum listesinden çıkarıldığını ifade etti.
Netanyahu'nun, İsrail'in insani gerekçelerle, askerler de dahil olmak üzere, esirlerin serbest bırakılmasına öncelik vereceği yönündeki güvencesine rağmen, Matan'ın serbest bırakılmasının anlaşmanın ikinci aşamasına ertelendiğini söyleyen Angrest, "Sonuçta sözünü yerine getirmedi ve oğlum Matan'ın tahliyesi ikinci aşamaya ertelendi." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.