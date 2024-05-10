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Dünya

Gazze'deki hükümet: Yakıt sağlanmazsa Gazze'deki son hastane 48 saat içinde hizmet dışı kalacak

Muhammed Emin Canik  | 10.05.2024 - Güncelleme : 10.05.2024
Gazze'deki hükümet: Yakıt sağlanmazsa Gazze'deki son hastane 48 saat içinde hizmet dışı kalacak

İstanbul

İSTANBUL (AA) - Gazze Şeridi'nde hizmet veren son hastane olan Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesinin, yakıt yetersizliğinden dolayı 48 saat içinde hizmet dışı kalacağı duyuruldu.

Gazze'deki hükümet: Yakıt sağlanmazsa Gazze'deki son hastane 48 saat içinde hizmet dışı kalacak

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in yoğun saldırıları altında kalan ve insanı yardım girişlerinin de durduğu Gazze Şeridi'ndeki Aksa Şehitleri Hastanesinde yaşanan yakıt sıkıntısına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Aksa Şehitleri Hastanesi yönetimi, 48 saat içinde yakıtın biteceğini dolayısıyla sağlık ve tıbbi hizmetlerin durdurulacağını bildirdi." ifadesi kullanıldı.

İsrail ordusunun saldırılarıyla Gazze Şeridi'ndeki 33 hastaneyi hizmet dışı bıraktığı belirtilen açıklamada, "İşgalci İsrail'in sağlık sistemini yıkmasının ardından Gazze Şeridi'nde hizmet veren son hastane olan Aksa Şehitleri Hastanesine yakıt tedariki de durduruldu." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, hastanenin hizmet dışı kalması durumunda başta yoğun bakımdaki hastalar ile kuvözdeki bebekler olmak üzere hasta ve yaralıların hayatlarının ciddi tehlikeye gireceği vurgulandı.

Yaşanacak sağlık felaketinden İsrail ve ABD yönetiminin sorumlu tutulduğu açıklamada, uluslararası kurum ve kuruluşlara "çok geç olmadan ve mümkün olan en kısa sürede" hastaneye yakıt tedarikinde bulunma çağrısı yapıldı.

Dünya Sağlık Örgütü de İsrail'in yoğun saldırıları altında kalan ve insani yardım girişlerinin yapıldığı sınırların da kapatıldığı Gazze'ye yakıt girişinin olmaması halinde sağlık sisteminin "tamamen çökeceği" uyarısında bulunmuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944’ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 904 Filistinli öldürüldü, 78 bin 514 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.


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