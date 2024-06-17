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İsrailliler, Netanyahu hükümetinin istifası, Gazze'de ateşkes ve esir takası çağrısı yapmak için Batı Kudüs’te protesto gösterisi düzenliyor
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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze'deki hükümet: İsrail "aç bırakma politikasını" sivillere karşı siyasi baskı aracı olarak kullanıyor

Gazze'deki hükümet, İsrail'in sivillere karşı "aç bırakma politikasını" siyasi baskı aracı olarak kullandığını ve yaşanan "felaketin" yansımalarından Tel Aviv yönetimi ile müttefiki ABD'nin sorumlu olduğunu belirtti.

Iyad Nabolsi, Ali Semerci  | 17.06.2024 - Güncelleme : 17.06.2024
Gazze'deki hükümet: İsrail "aç bırakma politikasını" sivillere karşı siyasi baskı aracı olarak kullanıyor

İstanbul

Hükümete bağlı Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ve ABD yönetiminin, insani yardım ve gıda konusunu Gazze Şeridi'ndeki sivillere karşı siyasi baskı aracı olarak kullandığı, açlığı derinleştirdiği ve insani durumu kasten ağırlaştırdığı ifade edildi.

Gazze halkı ve özellikle Gazze kenti ile kuzey illerdeki Filistinlilerin zorlu insani şartlar ve gerçek açlık koşulları altında yaşadığı ve bu durumun ahlaki, insani değerlere ve uluslararası hukuka aykırı olup çocukların, sivillerin ve hastaların ihtiyaçlarını istismar ettiği, siyasi amaçlarla acılarını artırarak hayatlarını tehlikeye attığı kaydedildi.

Durumun daha da feci ve zor hale geldiği, insani krizin, özellikle yiyecek ve tedavi bulamayan çocuklar, hastalar ve yaralılar açısından ciddiyetin artırdığı vurgulanırken, bütün bunların Gazze Şeridi'ndeki tüm sınır kapılarının kapatılması ve yardım ve mal girişinin engellenmesiyle eşzamanlı şekilde gerçekleştiği ifade edildi.

İsrail'in gerçekleştirdiği bu ihlallerin insani durum üzerinde "benzeri görülmemiş bir şekilde felaket ve tehlikeli yansımaları olacağı" vurgulanan açıklamada, "insanlığa ve uluslararası hukuka karşı işlenen bu suçların faillerinin uluslararası mahkemelerde yargılanması" talep edildi.

Açıklamada ayrıca, uluslararası topluma ve uluslararası kuruluşlara, "soykırım savaşının durdurulması, gıda ve yardım konusunu siviller, çocuklar, hastalar ve yaralılar üzerinde siyasi baskı aracı olarak kullanmaması için İsrail'e ciddi ve gerçek anlamda baskı yapılması" çağrısında bulunuldu.

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