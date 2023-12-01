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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze'deki hükümet: 7 Ekim'den bu yana öldürülen gazetecilerin sayısı 73'e ulaştı

Gazze'deki hükümet, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 73 gazetecinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Mehmet Nuri Uçar, Hamdi Yılmaz  | 01.12.2023 - Güncelleme : 01.12.2023
Gazze'deki hükümet: 7 Ekim'den bu yana öldürülen gazetecilerin sayısı 73'e ulaştı Fotoğraf: Ali Jadallah/AA

Gazze

Gazze Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite, Aksa Şehitleri Hastanesi önünde düzenlediği basın toplantısında, İsrail saldırılarında yaşamını yitiren basın mensuplarına ilişkin bilgi verdi.

İsrail'in bugünkü saldırılarında 3 gazetecinin daha öldüğünü belirten Sevabite, İsrail'in hakikate ışık tutan ve gerçekleri aktaran basın mensuplarını hedef almaya devam ettiğini vurguladı.

Sevabite, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılarda, hayatını kaybeden gazeteci sayısının 73'e yükseldiğini kaydetti.

Anadolu Ajansı'nın (AA), abluka altındaki Gazze Şeridi'nde serbest habercisi olarak görev yapan kameramanı Muntasır es-Savvaf, İsrail hava saldırısında yaşamını yitirmişti.

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