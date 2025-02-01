Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı: Son 24 saatte enkaz altından 24 kişinin naaşı çıkarıldı
İsrail'in 15 ayı aşkın süren saldırılarının ardından ateşkese varılan Gazze Şeridi'nde, son 24 saatte 24'ü enkaz altından çıkarılan 27 Filistinlinin naaşı hastanelere nakledildi.
İstanbul
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun saldırıları sonucu ölenler ve yaralananlarla ilgili son bilgiler paylaşıldı.
Son 24 saatte hastanelere 27 kişinin cansız bedeni ile 8 yaralının ulaştığı aktarıldı. Hayatını kaybedenlerin 24'ünün enkaz altından çıkarıldığı belirtildi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 47 bin 487'ye, yaralıların sayısı ise 111 bin 588'e çıktı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.