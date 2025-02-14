Dolar
36.21
Euro
38.05
Altın
2,923.47
ETH/USDT
2,705.80
BTC/USDT
97,014.00
BIST 100
9,910.08
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze'deki çocuklar İsrail saldırılarının bölgede bıraktığı yıkım ve enkaza rağmen eğlenmeye çalışıyor

İsrail’in Gazze Şeridi’nde sivil yerleşim yerlerine hedef gözetmeksizin gerçekleştirdiği saldırılar 17 binden fazla çocuğu hayattan koparırken binlerce Gazzeli çocuğu eğitim ve oyun gibi en temel haklarından mahrum bıraktı.

Hosni Nedim  | 14.02.2025 - Güncelleme : 14.02.2025
Gazze'deki çocuklar İsrail saldırılarının bölgede bıraktığı yıkım ve enkaza rağmen eğlenmeye çalışıyor Fotoğraf: Anas Zeyad Fteha/AA

Gazze

Gazze'deki çocuklar, İsrail saldırılarının bölgede bıraktığı yıkım ve enkaza rağmen sağlam kalabilen az sayıdaki parkta eğlenmeye çalışıyor.

İsrail ordusunun Gazze Şehri’ne yönelik kara saldırılarında Tel el-Heva Mahallesini tamamen yok etmesinin ardından, çocuklar için güvenli alanlar ve oyun yerleri kalmadı.

Ancak yıkılan parklar bile hem oyun oynayıp rahatlamak hem de eski anılarını canlandırmak için sığındıkları bir yer haline geldi.

Seher el-Hur, yıkıma rağmen çocuk olarak eğlenmek istedikleri için kırık oyuncaklarla dolu parka geldiklerini dile getirdi.

"Arkadaşlarımı özlüyorum"

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları başlamadan önce, arkadaşlarıyla derslerinden sonra parka gelip oyunlar oynadıklarını anlatan Hur, bir zamanlar kahkahalarla dolup taşan parkta, şimdi derin bir sessizliğin hakim olduğunu söyledi.

Hur, “Arkadaşlarımı özlüyorum. Bazıları şehit oldu, bazıları yaralandı, bazıları ise göç etmek zorunda kaldı. Bizim hikâyemiz, Gazze’deki tüm Filistinlilerin hikayesiyle aynı." diye konuştu.

"Dünyadaki diğer çocuklar gibi oynamaya geldik"

Küçük kardeşini salıncakta sallayan Leyyan el-Aşkar, "İşgal, çocukların eğlence hayatını mahvetti, oyunlarını yok etti. Eskiden çocukları oyun oynamaya götürürdük. Şimdi oyun alanları yok. Çocuklarla nereye gideceğimizi, onları nasıl eğlendireceğimizi bilmiyoruz." ifadesini kullandı.

İsrail saldırılarının kendilerini okullardan ve çocukları da birçok şeyden mahrum bıraktığını söyleyen Eşkar, "Oyun alanları yıkılmış olsa da yıkımın büyüklüğüne rağmen tıpkı diğer çocuklar gibi yine de oynamaya, eğlenmeye geldik." dedi.

Her yerin enkaza döndüğünü belirten Eşkar, biraz olsun oynamak ve yeşil bir alan görmek için nisbeten daha elverişli olan bu parka geldiklerini söyledi.

Curi el-Gazali de "Neredeyse sağlam bir oyuncak kalmadı. İsrail her şeyi yıktı. Oynarken düşmekten veya zarar görmekten korkuyoruz, ama oynamaktan vazgeçmeyeceğiz." dedi.

Çocukluğunun bir parçası olan parkın, İsrail’in saldırılarıyla harabeye dönmesine çok üzüldüğünü söyleyen Gazali, "Buraya kardeşlerimle ve arkadaşlarımla oynamaya gelirdim. Ama şimdi her şey yıkıldı. Yine de pes etmeyeceğiz, gerekirse enkazın üstünde bile oynarız." şeklinde konuştu.

İsrail’in Gazze’ye yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda altyapı, okullar ve hayati tüm alanlar büyük ölçüde yok edildi.

İsrail ordusu, okulların çoğunu hedef alarak çocukların eğitim hakkını da elinden aldı. Ayakta kalan birkaç okul ise bombardımandan kaçan binlerce insan için barınak haline geldi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da 2 suç örgütüne yönelik operasyonlarda 128 gözaltı
Sakarya'da kendini engelli gibi göstererek dilenen kişi zabıtadan koşarak kaçtı
Üsküdar'da bir otomobilin aynaları ve sileceklerinin kırılması kamerada
Edirne'de minibüsle motosikletin çarpışması kask kamerasında
Kocaeli'de sürücüsü direksiyon başında fenalaşan otobüsü durduran yolcu Macak: Araba dursun diye bariyerlere vurdum

Benzer haberler

Gazze'deki çocuklar İsrail saldırılarının bölgede bıraktığı yıkım ve enkaza rağmen eğlenmeye çalışıyor

Gazze'deki çocuklar İsrail saldırılarının bölgede bıraktığı yıkım ve enkaza rağmen eğlenmeye çalışıyor

Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile görüşecek

Hamas ve İsrail arasındaki esir takasının 6. turunda 369 Filistinli serbest kalacak

Teknoloji şirketlerinin İsrail ile çalışması, yapay zeka etiği sorununu yeniden gündeme getirdi

Teknoloji şirketlerinin İsrail ile çalışması, yapay zeka etiği sorununu yeniden gündeme getirdi
İsrail ordusu, Doğu Kudüs’ün kuzeyindeki Hizma beldesinin iki girişini kapattı

İsrail ordusu, Doğu Kudüs’ün kuzeyindeki Hizma beldesinin iki girişini kapattı
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: (Trump'ın Gazze planına ilişkin) Hoşlarına gitmiyor ama tek plan, Trump'ın planı

ABD Dışişleri Bakanı Rubio: (Trump'ın Gazze planına ilişkin) Hoşlarına gitmiyor ama tek plan, Trump'ın planı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet