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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze'deki çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 68'e yükseldi

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda öldürülen asker sayısının 68'e çıktığını bildirdi.

Mustafa Deveci  | 21.11.2023 - Güncelleme : 21.11.2023
Gazze'deki çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 68'e yükseldi

Kudüs

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda 2 İsrail askerinin daha öldürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, 5 İsrail askerinin de Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda ağır yaralandığı ifade edildi.

İsrail ordusunun açıklamasına göre, 27 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda öldürülen İsrail askeri sayısı 68'e yükseldi.

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