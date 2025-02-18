Gazze'de zorla yerinden edilen Filistinlilerin güneyden kuzeydeki topraklarına dönüşü devam ediyor
Gazze'de, İsrail'in saldırıları nedeniyle zorla yerinden edilen on binlerce Filistinli, güneyden kuzeydeki topraklarına, Selahaddin Caddesi üzerinden araçlarıyla dönmeye devam ediyor.
Ateşkes anlaşmasına göre, Netzarim Koridoru ve Selahaddin Caddesi üzerinden geçen araçlar, X-RAY cihazıyla kontrol ediliyor. Kontrol bölgesinde yoğun bekleyişin olduğu görüldü. Netzarim Caddesi'ndeki araçlar, X-RAY cihazıyla kontrol edildikten sonra kuzeye doğru devam etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.