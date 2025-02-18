Dolar
36.27
Euro
37.87
Altın
2,931.59
ETH/USDT
2,628.50
BTC/USDT
93,966.00
BIST 100
9,916.89
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze'de zorla yerinden edilen Filistinlilerin güneyden kuzeydeki topraklarına dönüşü devam ediyor

18.02.2025 - Güncelleme : 18.02.2025
Gazze'de zorla yerinden edilen Filistinlilerin güneyden kuzeydeki topraklarına dönüşü devam ediyor

Gazze'de, İsrail'in saldırıları nedeniyle zorla yerinden edilen on binlerce Filistinli, güneyden kuzeydeki topraklarına, Selahaddin Caddesi üzerinden araçlarıyla dönmeye devam ediyor.

Ateşkes anlaşmasına göre, Netzarim Koridoru ve Selahaddin Caddesi üzerinden geçen araçlar, X-RAY cihazıyla kontrol ediliyor. Kontrol bölgesinde yoğun bekleyişin olduğu görüldü. Netzarim Caddesi'ndeki araçlar, X-RAY cihazıyla kontrol edildikten sonra kuzeye doğru devam etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Küçükçekmece'de metrobüs durağına bağlanan alt geçidi su bastı
Türk devletleri, parlamenter diplomaside daha güçlü işbirliği hedefi koydu
Türkiye arabuluculuğunda Etiyopya-Somali arasındaki süreçte teknik müzakerelerin ilki Ankara'da yapıldı
Sakarya'da Gazze'ye destek gösterisi düzenlendi
İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanı Urso'dan Baykar'a ziyaret

Benzer haberler

Filistinli kadın, İsrail saldırısında kaybettiği oğlunun kıyafetleri ile avunuyor

Filistinli kadın, İsrail saldırısında kaybettiği oğlunun kıyafetleri ile avunuyor

Gazzelilerin sığındığı çökme riski olan ağır hasarlı binalar tehlike saçıyor

Gazze'deki Evkaf Bakanlığı: İsrail, Gazze Şeridi'nde 1109 mescidi yıktı

Gazze'de zorla yerinden edilen Filistinlilerin güneyden kuzeydeki topraklarına dönüşü devam ediyor

Gazze'de zorla yerinden edilen Filistinlilerin güneyden kuzeydeki topraklarına dönüşü devam ediyor
İsrail ordusunun Suriye'de işgal ettiği bölgede 7 askeri nokta inşa ettiği ortaya çıktı

İsrail ordusunun Suriye'de işgal ettiği bölgede 7 askeri nokta inşa ettiği ortaya çıktı

Hamas, 22 Şubat'ta 6 İsrailli esiri serbest bırakmayı kabul etti

Hamas, 22 Şubat'ta 6 İsrailli esiri serbest bırakmayı kabul etti

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet