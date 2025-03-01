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Dünya, Ramazan 2025

Gazze'de yerinden edilen Filistinliler, Ramazan'ı çadırlarda yağmur ve su baskınlarıyla karşıladı

Gazze Şeridi'nde İsrail saldırıları nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan Filistinliler, Ramazan ayının ilk gecesini şiddetli yağmur ve su baskınlarının etkisi altındaki çadırlarda geçirerek, hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Hosni Nedim, Mehmet Nuri Uçar  | 01.03.2025 - Güncelleme : 01.03.2025
Gazze'de yerinden edilen Filistinliler, Ramazan'ı çadırlarda yağmur ve su baskınlarıyla karşıladı

Gazze

Gazze Şeridi'nde, Ramazan ayında da devam eden bölgedeki sert hava koşulları yerinden edilmiş binlerce insan için yaşamı daha da zorlaştırıyor.

İsrail'in öncelikli yardım ve barınma malzemelerinin Gazze Şeridi'ne girmesini kasten geciktirmesi bölge halkının yaşam koşullarını ağırlaştırıyor.

Sahurun ilk saatlerinde çadırlara sızan yağmur suları, başta çocuk ve kadınlar olmak üzere yerinden edilmiş pek çok kişiyi, şiddetli soğuktan korunmak için alternatif barınak olmadan bölgeyi terk etmek zorunda bıraktı.

Sokakların yağmur sularıyla doldu

Yıkılan evlerinden geriye kalanlara geri dönmek zorunda kalan Filistinliler ise kendilerini sert hava koşullarından koruyacak hiçbir araç olmadan, çatlak çatılardan ve duvarlardan sızan suların ortasında buldu.

Gazze Belediyesi Sözcüsü Hüsnü Muhenna, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gazze kenti, saldırılar sırasında altyapının büyük ölçüde zarar görmesi sonucu kanalizasyon sisteminin çökmesi ve atık suların birçok caddeye ve alçak bölgelere taşması dolayısıyla giderek kötüleşen bir çevre ve sağlık felaketiyle karşı karşıya." dedi.

İsrail'in Gazze'de ateşkes anlaşmasını uygulamayı reddetmesi sonucunda belediye acil durum ve kurtarma ekiplerinin, mekanizma ve yetenek eksikliği nedeniyle sınırlı kapasiteleriyle başa çıkmaya çalıştıklarını ifade eden Muhenna, çok kısıtlı imkanlar nedeniyle sokakların yağmur sularıyla dolduğunu belirtti.

Karavan ve çadırların Gazze Şeridi'ne girişleri engelleniyor

İsrail'in ateşkes anlaşmasına rağmen bölgenin acil olarak ihtiyacı olan karavan ve çadırların Gazze Şeridi'ne girişlerini engellediğini söyleyen Muhenna, gereken ağır ekipman ve makinelerin bulunmamasından kaynaklı insani krizlerin yanı sıra yerinden edilenlerin yaşam koşullarının daha da kötüleştiğini kaydetti.

Muhenna, "Ramazan ayının ilk geceleri huzur ve ibadet zamanlarından soğuk ve ıstırap saatlerine dönüştü." dedi.

Sözcü Muhenna, "Yerinden edilenler kaderleriyle tek başına yüzleşiyor. Tüm taleplere rağmen işgal (İsrail), etkilenenlere yardım malzemelerinin ulaşmasını hala engelliyor ve on binlerce kişiyi yağmurda ve soğukta açıkta bırakıyor." diye konuştu.

Gazze Belediyesi Sözcüsü Muhenna,, felaketle başa çıkmak için gerekli ekipman ve makinelerin girişine izin vermesi için İsrail'e baskı yapılması ve bu duruma acil müdahale edilmesi çağrısında bulundu.

Gazze'deki hükümet de bölgenin acil olarak karavan ve çadır ihtiyacı bulunduğunu ancak İsrail'in ateşkes anlaşması kapsamındaki insani protokolü uygulamayı kasten geciktirdiğini belirtmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölenlerin sayısı 48 bin 388'e yükseldi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının ardından İsrail ordusunun saldırıları sonucu ölenler ve yaralananlarla ilgili son bilgileri paylaştı.

Son 48 saatte hastanelere 21'i enkaz altından çıkarılan 23 kişinin cansız bedeninin ulaştığı aktarılan açıklamada, 23 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten ateşkesin sağlandığı 19 Ocak'a kadar devam eden saldırılarında yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısının 48 bin 388'e, yaralıların sayısının ise 111 bin 803'e yükseldiği bildirildi.

İsrail, Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasına rağmen Gazze'de ateşkesi sık sık ihlal ediyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, 11 Şubat'ta yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in varılan ateşkes anlaşmasından bu yana Gazze Şeridi'nde doğrudan düzenlediği saldırılarda 92 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

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