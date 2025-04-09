Dolar
38.01
Euro
42.09
Altın
3,043.74
ETH/USDT
1,470.50
BTC/USDT
77,495.00
BIST 100
9,414.71
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Osaka'da gerçekleştirilecek EXPO 2025 hazırlıklarına ilişkin İstanbul'da basın toplantısı düzenliyor
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze'de Kızılay çalışanları İsrail'in yardım ve sağlık çalışanlarını öldürmesini protesto etti

Filistin Kızılay çalışanları, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta yardım görevlileri ve Kızılay çalışanlarını öldürmesini protesto etmek için toplandı.

Jomaa Younis, Muhammed Emin Canik, Gülşen Topçu  | 09.04.2025 - Güncelleme : 09.04.2025
Gazze'de Kızılay çalışanları İsrail'in yardım ve sağlık çalışanlarını öldürmesini protesto etti

Gazze

Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesi önünde düzenlenen protestoya katılanlar yaptıkları işin insani yönünü vurgulayan sloganlar attı, uluslararası toplumu, sağlık personeline yönelik devam eden ihlaller konusunda hukuki ve ahlaki sorumluluklarını üstlenmeye çağırdı.

Gösteriye katılan Ambulans ve Acil Servis Müdürü Faris Afane, AA muhabirine "İşgalciler, insani yardım çalışmalarının mahiyetini çok iyi bilmelerine rağmen, sivil savunma ve Kızılay çalışanlarımıza karşı soğukkanlılıkla soykırım yaptı." dedi.

Afane, İsrail ordusunun ambulans ve sivil savunma araçlarını "bilerek ve kasıtlı olarak" hedef aldığına dikkati çekerek, "İşaretler görünüyordu, ışıklar yanıyordu ve her şey açıkça onların insani görevi olan ekipleri olduğunu gösteriyordu." diye konuştu.

İsrail'in hedef aldığı araçların saldırı öncesinde ambulans ve itfaiye aracı olduğunun belli olduğu görüntülere işaret eden Afane, "Kızılay çalışanlarından şehit olanlardan birinin telefonundan alınan video, İsrail söyleminin yalan olduğunu ortaya çıkardı." ifadesini kullandı.

Afane, insani görevleri bulunan ekiplerin herhangi bir tehdit oluşturmadığı mesajını vermek için gösteri düzenlediklerini söyledi.

Ambulans ve Acil Servis Müdürü Afane, "Dünyanın bu suçları durdurmak ve faillerinden uluslararası hukuk uyarınca hesap sormak için acil bir şekilde harekete geçmesi gerekiyor." şeklinde konuştu.

Afane, "Katliamlara ve dökülen kanlara rağmen mesajımız insani olmaya devam edecek. Çalışmalarımızı sürdüreceğiz, halkımıza karşı insani görevimizi yerine getirmekten geri durmayacağız." dedi.

Kızılay ve sivil savunma ekipleri Refah'ta hedef alınmıştı

Filistin Kızılay'dan 23 Mart'ta yapılan açıklamada, Refah'taki saldırıda yaralananları kurtarmak için bölgeye gönderilen 4 ambulansın ve içindeki ekiplerin, İsrail ordusu tarafından kuşatma altına alındığı ve bazı sağlık görevlilerinin saldırıda yaralandığı bildirilmişti.

Gazze'deki Sivil Savunma Birimi de aynı gün Filistin Kızılay bünyesindeki sağlık görevlilerini kurtarmak için yola çıkan ekiplerle bağlantıyı kaybettiğini duyurmuştu.

Filistin Kızılay'dan 30 Mart'ta yapılan açıklamada, İsrail'in Refah'ta hedef aldığı ilk yardım ve sivil savunma ekiplerinden 8'i ilk yardım, 5'i sivil savunma çalışanı ve 1'i de BM görevlisi olmak üzere 14 kişinin cenazesine ulaşıldığı ancak 9'uncu ilk yardım görevlisinin hala kayıp olduğu ifade edilmişti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada ise Refah'ta hedef alınan ve cansız bedenlerine ulaşılan kişilerden bazılarının ellerinin bağlı, başlarına ve göğüslerine ateş açılmış ve derin bir çukura gömülmüş vaziyette bulunduğu belirtilmişti.

İsrail ordusu, Refah’ta ambulanslara ateş açtığını itiraf etmişti

İsrail ordusu ise Refah'ta 23 Mart'ta yaralıları kurtarmak için bölgeye gelen ambulans ile itfaiye araçlarını hedef aldığını itiraf etmişti.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, 1 Nisan'da yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin hedef aldığı ambulansı "uyarılara uymayan araç" şeklinde niteleyerek saldırıyı savunmuştu.

"İsrail ordusu, rastgele bir ambulansa saldırmadı. Geçen pazar günü, ikaz ve acil durum farları olmadan İsrail ordu birliklerine doğru şüpheli bir şekilde ilerleyen birkaç koordinasyonsuz araç tespit edildi." diyen Saar, biri 7 Ekim saldırılarına katılan Hamas mensubu olmak üzere 9 Hamas ve İslami Cihad mensubunun öldürüldüğünü öne sürmüştü.

İsrail'in iddiaları çürütülmüştü

New York Times gazetesi ise 5 Nisan'da, öldürülen bir sağlık görevlisinin cep telefonundan ulaştığı videoyu yayınlamıştı. Görüntülerde, araçların tepe lambalarının yandığı görülmüştü.

Videoyu çeken sağlık görevlisinin kelime-i şehadet getirdiği ve öleceğini anlayarak, "Beni affet anne. Bu benim seçtiğim yol; insanlara yardım etmek." dediği duyulmuştu.

Filistin Kızılayı Derneği Sözcüsü Nebal Farsakh, basına verdiği röportajda, videoyu çeken sağlık görevlisinin cansız bedeninin toplu mezardan kafasına bir kurşun sıkılmış vaziyette çıkarıldığını aktarmıştı.

Hamas, 5 Nisan'da yaptığı açıklamada, "Filistinli sağlık görevlisinin, Refah'ta ilk yardım ekibine yönelik infazı belgelemesi, İsrail'in gerçek yüzünü ortaya çıkardı ve onun yalan anlatılarını çürüttü." ifadesini kullanmış, Filistin Dışişleri Bakanlığı da "İsrail'in, sağlık ve insani yardım ekipleri ile gazetecilere yönelik her gün işlediği suçlarla onları Gazze halkına yardım etmekten alıkoymaya çalıştığını" kaydetmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Göktaş: (Doğum yardımı ödemeleri) Değerlendirme sürecinden sonra annelerimizin hesabına yatıracağız
Samsun'un yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor
Türkiye ve dünya gündemi
İstanbul ve Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 16 şüpheli yakalandı
Hayvansal menşeli parça bulunan ürünlerin hangi hayvandan üretildiği tüketicilere bildirilecek

Benzer haberler

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda biri çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda biri çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

UNRWA: Gazze'deki durumun çocuklar üzerindeki etkisi yıkıcı

ABD'de Filistin destekçisi bir öğrencinin avukatı Makled, havalimanında sorguya çekildi

Gazze'de Kızılay çalışanları İsrail'in yardım ve sağlık çalışanlarını öldürmesini protesto etti

Gazze'de Kızılay çalışanları İsrail'in yardım ve sağlık çalışanlarını öldürmesini protesto etti
Hollanda, Gazze'deki saldırılar nedeniyle İsrail Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı

Hollanda, Gazze'deki saldırılar nedeniyle İsrail Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı
BM Genel Sekreteri Guterres: Gazze bir ölüm tarlasına dönüştü, siviller sonsuz bir ölüm döngüsünün içinde

BM Genel Sekreteri Guterres: Gazze bir ölüm tarlasına dönüştü, siviller sonsuz bir ölüm döngüsünün içinde
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet