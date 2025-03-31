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Dünya

BM, Gazze'de cesetleri bulunan 15 yardım çalışanı için İsrail'in hesap vermesini istedi

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail tarafından öldürülen ve Gazze'de araçlarının yanında cansız bedenleri bulunan 15 sağlık ve insani yardım çalışanı için "hesap verilmesini ve adaletin tecelli etmesini" talep etti.

Şerife Çetin  | 31.03.2025 - Güncelleme : 31.03.2025
BM, Gazze'de cesetleri bulunan 15 yardım çalışanı için İsrail'in hesap vermesini istedi

New York

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, X sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Gazze'de Filistin Kızılay bünyesinde çalışan 8 sağlık çalışanı, 6 sivil savunma görevlisi ve bir BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) çalışanı 15 kişinin araçlarının yanında cansız bedenlerinin bulunduğunu belirten Fletcher, aile yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Fletcher, "Bu kişiler hayat kurtarmaya çalışırken İsrail güçleri tarafından öldürüldü. Hesap verilmesini ve adaletin tecelli etmesini istiyoruz." ifadesini kullandı.

Cansız bedenleri elleri bağlı, başlarına ve göğüslerine ateş açılmış bulundu

Filistin Kızılayından 23 Mart'ta yapılan açıklamada, Refah'taki saldırıda yaralananları kurtarmak için bölgeye gönderilen 4 ambulansın ve içindeki ekiplerin, İsrail ordusu tarafından kuşatma altına alındığı ve bazı sağlık görevlilerinin saldırıda yaralandığı bildirilmişti.

Gazze'deki Sivil Savunma Birimi de aynı gün Filistin Kızılayı bünyesindeki sağlık görevlilerini kurtarmak için göreve çıkan ekipleriyle bağlantıyı kaybetmişti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada Refah'ta hedef alınan ve cansız bedenlerine ulaşılan kişilerden bazılarının ellerinin bağlı, başlarına ve göğüslerine ateş açılmış ve derin bir çukura gömülmüş vaziyette bulunduğu belirtilmişti.

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