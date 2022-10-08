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Dünya

Gazze'de, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklularla dayanışma gösterisi düzenlendi

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Filistinliler, İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan Filistinli tutuklularla dayanışma için gösteri düzenledi.

Çağrı Koşak   | 08.10.2022
Gazze'de, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklularla dayanışma gösterisi düzenlendi Fotoğraf: Mustafa Hassona/AA

Gazze

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) tarafından düzenlenen gösteriye katılan ve pankartlar taşıyan çok sayıda Filistinli, Gazze'deki Uluslararası Kızılhaç Komitesi binası önünde toplandı.

Gösteride konuşan FHKC Merkez Komitesi Üyesi Mahmud er-Ras, "Bugün esirlerimiz, siyonist terörün en acımasız uygulamalarından birisi olan idari tutukluluk karşısında özgürlük ve onur mücadelesi vermektedir." dedi.

"Filistin direnişi, esirlerini savunmaya hazırdır." ifadesini kullanan Ras, İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinliler için "son sözü kendilerinin söyleyeceğini" belirtti.

Ras, İsrail'in Filistinli mahkumlara "acı ve mahrumiyet" yaşattığına dikkati çekerek, İsrail'in "öfke ateşine" maruz kalacağını kaydetti.

30 Filistinli tutuklunun açlık grevi

İsrail'in Ofer Cezaevindeki 30 Filistinli tutuklu, 25 Eylül'de Tel Aviv yönetiminin "idari tutukluluk" uygulamasını protesto etmek için açlık grevine başlamıştı.

FHKC mensubu 30 Filistinli, İsrail'in idari tutukluluk uygulamasına karşı çıkarak, "özgürlüklerine ve ailelerine kavuşmak istediklerini" açıklamıştı.

İdari tutukluluk uygulaması, İsrail’in, işgal ettiği topraklardaki Filistinlileri, hiçbir suçlama yöneltilmeksizin tutuklaması anlamına geliyor.

Filistinliler, haklarındaki suçlamayı öğrenemeden ve kendilerini savunma hakkından mahrum şekilde 6 aya kadar hapse atılabiliyor. Bu süreden sonra askeri mahkemeye sevk edilen ancak suçlamadan habersiz bir Filistinlinin tutukluluk süresi 5 yıla kadar defalarca uzatılabiliyor.

Filistin Esirler Cemiyetine göre, İsrail hapishanelerinde 780'i idari tutuklu 4 bin 650 Filistinli bulunuyor.

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