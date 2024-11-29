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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze'de görev alan ABD'li doktor yaşadıklarını gözyaşları içinde BM'ye anlattı

Gazze'de görev yapan ABD'li çocuk cerrahı Tanya Haj Hassan, BM oturumunda yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.

Salih Okuroğlu  | 29.11.2024 - Güncelleme : 29.11.2024
Gazze'de görev alan ABD'li doktor yaşadıklarını gözyaşları içinde BM'ye anlattı Fotoğraf: Dawoud Abo Alkas/AA

Ankara

Filistinliler İçin Tıbbi Yardım (MAP) üyesi Dr. Hassan, BM'de 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü kapsamında düzenlenen özel oturumda bir konuşma yaptı.

Haj Hassan, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının Batı medyası tarafından görmezden gelindiğini belirtti ve doktorlar olarak soykırıma engel olamayacaklarını vurguladı.

Hassan, Gazze'de görev yaptığı sırada yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

Gazze'de tanıştığı herkesin aile üyelerini kaybettiğini hatırlatan Hassan, ağır beyin hasarı alan 6 yaşındaki Siwar'ın yoğun bakım ünitesinde annesinin yanında gözyaşları içerisinde otururken "suçunun ne olduğunu" sorduğunu aktardı.

Hassan konuşmasında, İsrail'in saldırılarında yaralananları acil servise götürülmesine yardım eden ve onları rahatlatmaya çalışan yaşlı bir adamdan bahsetti.

Doktor Hassan, "Onu her gün görüyordum ve bir hastane çalışanı olduğunu sanmıştım ancak daha sonra soykırımın başlangıcında tüm ailesi öldürüldükten sonra hastanede gönüllü olarak çalışmaya başladığını öğrendim." dedi.

Hassan, evi bombalandıktan sonra tüm ailesini kaybeden 13 yaşındaki Amir'in yaşadıklarını ise şöyle aktardı:

"Evi bombalandıktan sonra boynundan ciddi yaralanan ve sürekli kız kardeşine seslenen 13 yaşındaki Amir, yatağın yanındakinin kardeşi olduğunu fark etmemişti, çünkü tanınmayacak kadar yanmıştı. Amir, kız kardeşi ölürken, ailesinin hayatta kalan tek üyesiydi. Boş bakışlarını ve kulağıma fısıldayan yumuşak sesini hatırlıyorum; 'Keşke onlarla birlikte ölseydim, sevdiğim herkes cennette. Artık burada olmak istemiyorum.'"

Hassan, insanlara kendilerini bu çocukların annesi babası olduğunu düşünerek empati yapmaya çağırdı.

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