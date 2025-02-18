Gazze'de gidecek hiçbir yeri olmayan Filistinli aile, sığındıkları Psikiyatri Hastanesi'nde yaşama tutunmaya çalışıyor
İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yaklaşık 16 ay süren saldırılarının ardından on binlerce Filistinlinin tam anlamıyla gidecek hiçbir yeri kalmadı.
İsrail saldırılarında evleri bombalanan ve yerinden edilen Filistinli aile Gazze'deki Psikiyatri Hastanesi'nde yaşama tutunmaya çalışıyor.
Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı sakinlerinden Rim Bara Muhammed Ebu Gubeyd, İsrail'in sığındıkları evi hedef alması sonucu 4 aylıkken yaşamını yitiren kızına duyduğu özlemi ve karşı karşıya kaldığı zorlu hayat koşullarını aktardı.
Yeni doğan kızını koruyabilme umuduyla Cibaliya'dan çıkıp ailesinin yanına göç eden Rim, eve düzenlenen saldırıda enkazın altından yaralı olarak kurtuldu. Gidecek hiçbir yerleri olmadığı için hastaneye sığındıklarını belirten kadın kısa süre sonra buradan çıkmaları gerektiğini ancak evlerinin tamamen yıkıldığını, kendilerine bir çadırın bile ulaşmadığını anlatırken geleceklerinin ne olacağını bilmediğini söyledi.
Rim yaşadığı büyük üzüntüyü "yürüyorum konuşuyorum ancak içim yıkıntılarla dolu" diyerek özetlerken kendisini "ruhu olmayan bir beden" olarak tanımladı.
Acılı anne çocuklarının okula gidelim demesi gereken yaşlarda "Anne hadi su doldurmaya gidelim" demesi karşısında duyduğu çaresizliği dile getirirken çocuklarının saldırının etkisi altında kaldıklarını, saldırının üzerinden aylar geçmesine rağmen "Anne dedem bizi nasıl enkaz altından çıkarttı" diye sormaya devam ettiklerini belirtti.
Kızının ölümünü hala kabullenemediğini belirten kadın, İsrail'in küçücük bir çocuğu annesinin kucağından ayırdığını söylerken "İşgal bizi bir parça toprağı ziyaret etmekten bile mahrum bıraktı. Bir kabri bile yok. Kızımla birlikte ölmeyi isterdim." dedi.
Hiçbir şey yapmak için gücünün kalmadığını söyleyen kadın "Gece kalkıp bazen ona sesleniyorum. Çarşıya çıktığım zaman ona kıyafet almak istiyorum ama sonra öldüğünü hatırlıyorum. Kızıma sevinemedik bile savaşta doğdu savaşta öldü." dedi.
Kızını koruyabilme umuduyla ailesinin yanına göç eden kadın savaş boyu hiçbir yerin güvenli olmadığını ve hayatın korku dolu olduğu yineledi.
Bara Muhammed Selman Ebu Gubeyd ise, güvenli bir yer bulma umuduyla göç ettikleri Refah'a düzenlenen saldırı sonucu 4 aylık kızını kaybederken eşi ve diğer kızları ile birlikte yaralı olarak kurtuldu. Refah'a Nisan ayında düzenlenen saldırıda yaralanan Filistinli adam omuzundaki çıkığı göstererek henüz tedavi olamadığını belirtti. Bara'nın 16 ay süren İsrail saldırılarında ailesinden yaklaşık 45 kişiyi kaybederken bazı yakınlarının hala enkaz altında olduğu aktarıldı.
Hastaneye sığınan Um Bara ise "Bara enkaz altından çıktı. 4 aylık çiçek gibi kızını kaybetti. Hamdolsun. Başka ne söyleyelim olanlar karşısında sadece Allah'a hamd ediyoruz." derken yaşadıkları 16 ayı "Ölüm önümüzden çokça geçti ancak ölmedik. Yaşıyoruz ama iyi değiliz." sözleriyle özetledi.