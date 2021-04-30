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Dünya

Gazze'de Filistin seçimlerinin ertelenmesi kararı protesto edildi

Gazze Şeridi'nde, Filistin seçimlerinin ertelenmesi kararını protesto etmek ve İsrail'in ihlallerine karşı Kudüs'teki Filistinlilere destek vermek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Muhammed Semiz   | 30.04.2021
Gazze'de Filistin seçimlerinin ertelenmesi kararı protesto edildi Fotoğraf: Ali Jadallah / AA

Gazze

Hamas'ın çağrısı üzerine Gazze'nin kuzeyinde gerçekleştirilen yürüyüşte, Filistin seçimlerinin ertelenmesi kararının reddedildiği ve Kudüs halkıyla dayanışma içinde olunduğu mesajı verilen dövizler taşındı.

Gazze'de Filistin seçimlerinin ertelenmesi kararı protesto edildi

Gazze Şeridi'nde, Filistin seçimlerinin ertelenmesi kararını protesto etmek ve İsrail'in ihlallerine karşı Kudüs'teki Filistinlilere destek vermek amacıyla yürüyüş düzenlendi. Hamas'ın çağrısı üzerine Gazze'nin kuzeyinde gerçekleştirilen yürüyüşte, Filistin seçimlerinin ertelenmesi kararının reddedildiği ve Kudüs halkıyla dayanışma içinde olunduğu mesajı verilen dövizler taşındı. ( Ali Jadallah - Anadolu Ajansı )

Hamas Sözcüsü Abdullatif el-Kanu, burada yaptığı konuşmada, Filistin seçimlerinin bölünmüşlüğün sona ermesi ve Filistin iç işlerinin düzene girmesi için bir kapı olduğunu belirterek, seçimlerin iptalinin aylardır katedilen yolu baltaladığını ifade etti.

Seçimlerin ertelenmesi siyasi hata

Hamas'ın seçim listesinde yer alan adaylardan Süleyman Ebu Sitte de seçimlerin ertelenmesinin hiçbir koşulda yapılmaması gereken siyasi bir hata olduğunu söyledi.

Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın seçimleri erteleme kararına Filistin halkının öfkeli olduğunu dile getiren Ebu Sitte, "Bu karar ferdidir ve Filistin halkının iradesini yansıtmamaktadır." dedi.

Öte yandan Hamas yöneticilerinden Muşir el-Mısri ise Filistin halkının Kudüs'te kendi varlığını hedef alan İsrail ile açık bir savaş içinde olduğunu dile getirdi.

Kudüs'teki Filistinlilerin ramazanın başından itibaren Şam Kapısı'nda verdiği mücadeleden övgüyle söz eden Mısri, İsrail polisinin geri adım atarak bölgedeki barikatları kaldırmasını da "zafer" olarak nitelendirdi.

Devlet Başkanı Abbas, 22 Mayıs'ta yapılması planlanan milletvekili seçimlerini görüşmek üzere Ramallah'ta düzenlenen Filistinli Liderler Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, İsrail'in Doğu Kudüs’te seçimlerin yapılmasına izin vermediğine dikkati çekerek, Kudüs'teki halkımızın seçimlere katılımı güvence altına alınıncaya kadar seçimleri erteleme kararı aldık." demişti.

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